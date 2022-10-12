Ядерний удар РФ "майже напевно" спровокує фізичну відповідь – чиновник НАТО

У НАТО попередили, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії.

Російський ядерний удар "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку НАТО.

Про це заявив високопосадовий чиновник Альянсу у Брюсселі, інформує CNN.

За інформацією видання, високопосадовий чиновник НАТО попередив, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії.

"Це майже напевно призведе до фізичної відповіді з боку багатьох союзників і, можливо, з боку самого НАТО", — сказав він.

Чиновник додав, що Москва використовує свої ядерні погрози головним чином для того, щоб утримати Альянс та інші країни від прямого вступу у війну.

Ядерний удар: шантаж чи реальна загроза

Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше в Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

Радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Путін може застосувати ядерну зброю з території Білорусі, щоб потім всю відповідальність за злочин перекласти на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

А російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський назвав три причини, чому Путін не наважиться застосувати ядерну зброю проти України.