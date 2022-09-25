"Ядерну війну виграти неможливо": в Іспанії відповіли, чи піде Путін після погроз на радикальний крок

В Іспанії вважають, що попри періодичні заяви Путіна наразі немає жодних ознак того, що ядерна зброя буде застосована.

Про це заявив голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю La Razón.

"Наразі немає жодних ознак того, що ядерна зброя буде застосована. Окрім тих заяв, які час від часу робить Володимир Путін і які він зробив у ледь завуальований спосіб кілька днів тому", - сказав він.

За його словами, ядерну війну виграти неможливо.

"Програли б усі, і, звісно, ​​це те, що має бути виключено з будь-яких дискусій чи дискусій. Відповідаючи на нього дуже прямо, не варто зайво мучити іспанців і європейців. У нас немає жодних ознак того, що ядерна зброя буде застосована. І ті заяви, на які я посилався, спрямовані на залякування, тут недоречні", - зазначив Хосе Мануель Альбаре.

Міністр зауважив, що європейці і трансатлантичні союзники завжди прагнули діалогу та дипломатії і закликають Володимира Путіна припинити насильство та ескалацію. Крім того, він наголосив, що Україна ніколи не була загрозою територіальній цілісності чи суверенітету Росії. Утім, з його слів, Путін - "єдиний, хто не хотів і віддав перевагу війні".

"Володимир Путін програв цю війну з двох причин. Ескалація, яку він оголосив цього тижня, є демонстрацією того, що стратегія, яку він планував, виявилася провальною: він вважає, що, можливо, посилення військових зусиль призведе до змін, що всі ми повернемося назад, але це буде не так", - додав він.

Голова МЗС Іспанії наголосив, що погрози Володимира Путіна не залякають Європу у захисті стовпів міжнародного порядку, які забезпечують мир і стабільність.

" Наша мета – щоб мир якнайшвидше повернувся в Україну, а відтак і в Європу. Щоб солдати Російської Федерації повернулися до своїх кордонів, з яких вони ніколи не повинні були виходити. І нехай діалог і дипломатія, чого ми, європейці та наші трансатлантичні союзники, завжди прагнемо, переважатимуть над будь-якими розбіжностями, які можуть існувати. Ось чому ми закликаємо Володимира Путіна припинити це непотрібне насильство та цю ескалацію, яка нікуди не веде", - підсумував він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Західні держави повинні серйозно ставитись до ядерного шантажу Росії.

Як повідомлялося, днем раніше стало відомо, що США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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