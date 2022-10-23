Ядерну зброю може застосувати лише РФ: Зеленський прокоментував "телефонну карусель" Шойгу

За словами Зеленського, якщо хтось і може застосувати ядерну зброю, то це лише один субʼєкт – Путін.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу".

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері, 23 жовтня.

За словами президента, Росія всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру, природні катастрофи.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що:

Росія влаштувала шантаж радіаційною катастрофою на Запорізькій АЕС.

Траєкторія російських ракет пролягає зокрема над українськими атомними об’єктами.

Російські військові замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС і шантажують їхнім підривом.

Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури.

"Якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", – каже президент.

На його думку, якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

Президент закликав міжнародну спільноту максимально жорстко відреагувати на ймовірне використання РФ ядерної зброї.

"Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне", – певен Зеленський.

Він наголосив, що вже сама російська погроза ядерною зброєю – і тим більше проти України, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава для санкцій і для ще більшого посилення підтримки нашої держави.

"Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські погрози. Коли держава-терорист піднімає ставки, вона повинна відчути, що це – не спрацює.

На тижні, що починається, це буде завданням номер один для нашої дипломаті – пояснювати, що відбувається. І я впевнений: світ буде з нами. Світ зрозуміє", – підсумував Зеленський

"Брудна бомба" – черговий фейк від РФ

Російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Після цього Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу", серед яких - Велика Британія, Франція та Туреччина.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не повірили Шойгу та закликали РФ до переговорів.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі. В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.