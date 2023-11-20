Як 24 лютого 2022 Росія планувала відрізати Україну від Чорного моря: Наєв розкрив план

Якби Росії вдалося висадити морський десант на територію Миколаївської та Одеської областей, то б регіони могли бути окуповані.

Під час повномасштабного вторгнення 2022 року Росія планувала йти через Вознесенськ Миколаївської області, щоб отримати повний контроль над українським узбережжям Чорного моря.

Про це розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у колонці для Укрінформу.

Також читайте Офіцер спецпідрозділу "Омега" викрив брехню РФ про ситуацію в Авдіївці

Він повідомив, що у березні 2022 отримав ці дані від голови розвідки та віддав наказ командувачу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майору Андрію Ковальчуку перекинути частину військ в район Вознесенська, а начальнику групи вогневого ураження полковнику Віталію Пахомову - перемістити всі засоби вогневого ураження.

"Прогноз справдився – вранці наступного дня ворог почав сунути до Вознесенська. Але там його зустрів підрозділ десантників 80 окремої десантно-штурмової бригади і понад добу нищив бронетехніку та особовий склад окупантів. Решту ворожих підрозділів, які намагалися наступати, почала "кришити" артилерія та авіація, зосереджена Силами оборони на цьому напрямку. Перший же танк противника, який рухався через міст в районі Вознесенська, був підірваний разом із мостом, і частину сил ворога було фактично "закорковано", - зазначив Наєв.

Тоді окупанти силами до десяти батальйонно-тактичних груп намагалися знайшли шлях в обхід Вознесенська, але їх крили вогнем.

"У разі, якби противнику вдалося пройти через Вознесенськ далі вздовж адміністративних меж двох областей аж до кордону з Молдовою, то росія отримали б можливість висадити морський десант на територію Миколаївської та Одеської областей. А це дало б противнику можливість окупувати не тільки розташовані на узбережжі міста Миколаїв та Одесу, а і області цілком. В такому випадку Україна була б позбавлена виходу до Чорного моря, порти в Одесі, Чорноморську, Южному, Рені – просто б не працювали. Наша економіка такого б не витримала", - вважає український командувач.

Нагадаємо, після неодноразових атак Чорноморський флот тікає із заходу Криму.

Читайте також: