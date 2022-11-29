Як американські системи Patriot змінять ситуацію на фронті: пояснили в Повітряних силах ЗСУ

Якщо Україна отримає американські зенітні ракетні комплекси Patriot, тоді вона зможе захистити до 120 кілометрів фронту.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо передадуть дивізіон – можливо перекрити серйозну ділянку фронту, якщо комплекс – це ЗРК, які могли б перекривати 100-120 кілометрів фронту. Залежно від того, скільки буде тих установок", – припустив він.

Він також додав, що дальність роботи установки - 150 кілометрів. І чим більше у України буде таких комплексів, тим більшу лінію фронту можна захистити. До того ж, у Patriot гарно развиті радари, які дозволяють бачити на сотні кілометрів.

Що відомо про комплекси Patriot

Зенітно ракетні комплексі розроблені в США та використовуються в країні та її союзниках. Складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський запропонували розгорнути Patriot з українського боку кордону. За це виступає і президент Польщі Анджей Дуда.

Після цього голова МЗС Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливість розгорнути Patriot за межами території країн-членів НАТО треба обговорити з іншими членами Альянсу.

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