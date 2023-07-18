Як атака на Кримський вплинула на логістику російських військ: оцінка аналітиків ISW

Після "бавовни" на мосту утворилися великі затори у Джанкойському районі та на окупованій території Херсонщини в напрямку Мелітополя.

Наслідки атаки на Кримський міст 17 липня здатні погіршити логістику російських військ на півдні України під час наступу ЗСУ.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На відео з наслідками атаки по Кримському мосту видно, що один проліт автодороги обвалився, а інший був пошкоджений, однак залишився цілим.

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У російському Міністерстві транспорту заявили, що внаслідок інциденту не були пошкоджені ані залізничний міст, ані опори автомобільного мосту. Рух потягів був відновлений за кілька годин після вибухів.

Окупаційна "влада" півострова перенаправила рух цивільних на територію Росії через окуповані південні українські території. Російські джерела інформували про великі затори у Джанкойському районі Криму і тимчасово окупованій території Херсонщини в напрямку Мелітополя.

Аналітики вважають, що російські туристи, що тікають із Криму після вибухів на мосту, ймовірно, посилили рух і, швидше за все, завадили російській логістиці з півострова до "тилових районів" на території Херсонщини та Запоріжжя.

Російська "влада" Криму попросила цивільних розглянути альтернативні шляхи евакуації, аби "пом'якшити нагальні проблеми з дорожнім рухом".

У звіті також вказано, що речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов відмовився коментувати причетність держави до інциденту на Кримському мосту. Аналітики нагадали, що раніше українські офіційні особи заявляли – міст через Керченську протоку та військові райони в окупованому Криму є законними військовими цілями для ЗСУ.

Наслідки вибухів на Кримському мосту

Нагадаємо, на автомобільній частині Кримському мосту пролунали два вибухи в ніч проти 17 липня, внаслідок яких там зафіксовані суттєві пошкодження. Після "бавовни" з окупованого Криму почали масово тікати росіяни, тож утворилися автомобільні затори завдовжки десятків кілометрів. "Владою" був запропонований "альтернативний шлях" виїзду з півострова – через окуповані українські території, де можливі удари української артилерії.

Зауважимо, внаслідок інциденту на Кримському мосту на виїзді з окупованого Маріуполя на трасу Мангуш/Бердянськ утворилася тягнучка на десятки кілометрів.

Додамо, за оцінками генерал-лейтенанта запасу Ігоря Романенка, у разі припинення функціонування Кримського мосту логістика окупантів погіршиться до 40%.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Керченський міст підірвали – а це непросто! Чому не використали Storm Shadow?"

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