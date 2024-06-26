Як аудит ЗСУ вплинув на мобілізацію: що кажуть у Комітеті з нацбезпеки

Секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів, що найближчим часом на засіданні комітету поставлять питання про результати аудиту військових частин і Генштабу.

Про це він сказав у розмові з LB.ua.

За його словами, за результатами аудиту вже є позитивні й негативні сторони. Після обговорення можна буде зробити висновки й дати обʼєктивну оцінку.

"Не можу публічно розповідати більш конкретно. Є негативні сторони, які, скажімо так, не можу озвучувати саме на загал. А позитивні полягають у тому, що до цього не було нормальної мобілізації, але після аудиту відправили на фронт частину військовослужбовців з тилу, чим підтримали хлопців на передовій. Це позитивно. Однак є й негативні речі, про які ми говоритимемо, які аналізуватимемо на рівні комітету, а не виноситимемо це в інфопростір", - резюмував Роман Костенко.

Нагадаємо, аудит у Міноборони виявив порушення на понад 10 млрд гривень.

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