Як багато у ЗСУ "бусифікованих" – Сенцов поділився спостереженнями

За словами Сенцова, наразі більшість військових у армії – це мобілізовані, які пішли до ТЦК після отримання повістки.

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов, яка категорія мобілізованих становить більшість у Силах оборони і чи багато так званих "бусифікованих".

Про це він розповв в інтерв’ю LB.ua.

За спостереженнями Сенцова, наразі більшість військових у армії – це мобілізовані, які пішли до ТЦК після отримання повістки.

"Є різні люди. Людей, мотивованих пропагандою, які надивилися телемарафону і сказали: "Усе, я пішов в армію", – такого не буває. Людина сама доходить внутрішньо й каже: "Усе, відсиджуватися далі неможливо. Треба йти". Такі люди є, їх меншість. Більшість – це мобілізовані. Прийшла повістка, вони сказали: "Значить треба йти". Їх не ловили в бусиках", – каже військовий.

За його словами, людей, який зловили в бусик – невелика кількість.

"Людей, яких заламали в бусиках, я не зустрічав. Вони є, але їх невелика кількість. Переважно приходить повістка — і людина або починає ухилятися, або приходить в армію", – зазначив режисер.

Яка мотивація у мобілізованих

"Звичайно, мотивація вже не та, як і рівень, як і, так би мовити, якість поповнення. Люди вже, скажімо так, віку якщо не похилого, то вже близько до похилого, дуже-дуже-дуже дорослі й не дуже здорові. Вони приходять: "У мене спина, у мене нога, у мене те, у мене се". Де їх спіймали, що мені з ними робити? Це ж не санаторій, не лікарня — це штурмовий підрозділ. Навантаження дуже високе фізичне, психологічне. У піхоті важка робота, а тут (штурмових підрозділах – Ред.) ще важча", – розповів Сенцов.

Раніше Олег Сенцов розповів, якою бачить перемогу України.

Читайте також

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.