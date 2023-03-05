Як бактерії проникають у мозок, викликаючи потенційно смертельні інфекції: науковці дали відповідь

У Гардвардському університеті визначили маханізм того, як бактерії прориваються крізь захисні шари – мозкові оболонки – і спричиняють інфекції головного мозку, такі як менінгіт.

Про це йдеться у Harward.

Як дослідили вчені, бактерії використовують нервові клітини мозкових оболонок, щоб придушити імунну відповідь і допомогти інфекції поширитися в мозок.

Зазначається, що у світі реєструється близько 1,2 мільйона випадків бактеріального менінгіту. Тим часом у кожного п'ятого, хто вижив, розвивається втрата слуху або зору, судоми, хронічний головний біль та інші неврологічні ускладнення.

Головною причиною ускладнень стають антибіотики і стероїдні протизапальні засоби, які не мають необхідної ефективності. Особливо якщо лікування розпочато пізно через затримку в діагностиці інфекції. Ба більше, нове відкриття науковців допоможе попередити інфекцію на ранній стадії, не допускаючи розвитку важких ускладнень, які призводять до серйозних неврологічних порушень – втрати слуху та зору, хронічного болю та інших. Потенційні терапевтичні сполуки вже знайдені в наявних препаратах від мігрені.

Також читайте Окупаційні війська посилюють каральні заходи через відмову солдатів воювати – Міноборони

За допомогою експериментів встановили, що момент досягнення бактеріями мозкових оболонок виділяється токсин, який активізує больові нейрони. Цей процес пояснює сильний головний біль, характерний для менінгіту, уточнюють учені. Потім вони з'ясували, що нейрони починають виділяти сигнальну речовину CGRP, яка приєднується до рецептора імунних клітин RAMP1 і щойно відбувається ця взаємодія, імунна клітина відключається.

Інші спостережіння показали, що CGRP приєднується до рецептора RAMP1 на макрофагах і не дає змоги іншим імунним клітинам надавати допомогу проти патогена. У результаті бактерії вдається активно розмножуватися, спричиняючи широке поширення інфекції. Тестування інгібітора RAMP1 показало значущі результати – бактеріальна присутність у мозкових оболонках знижувалася, тварини демонстрували підвищену здатність боротися з патогеном і знижені симптоми менінгіту.

Прикметно, що з'єднання, що блокують CGRP і RAMP1, вже виявлено в широко використовуваних препаратах для лікування мігрені. У майбутніх дослідженнях їх протестують як окремо, так і в поєднанні з антибіотиками.

Нагадаємо, нещодавно дитина померла через заражений бактерією молоковідсмоктувач.

Читайте також:



