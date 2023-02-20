Як Байден їхав до Києва: в "Укрзалізниці" розповіли подробиці та показали фото

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва потягом "Укрзалізниці".

Про це повідомили в компанії.

"Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One - для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Фото: Укрзалізниця

Візит Байдена до України 20 лютого

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до України з неоголошеним візитом. В столиці України він зустрівся з Володимиром Зеленським.

Зеленський зазначив, що візит Байдена є надзвичайно важливим сигналом підтримки для України та українців. Це також підтверджують військові та політичні експерти.

Також у США анонсували новий пакет військової допомоги, в який увійдуть боєприпаси та інше озброєння.

Байден також нагадав зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

Наразі відомо, що американський лідер уже прибув до Польщі.

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