Як безпечно повідомити правоохоронцям про колаборанта: коротка інструкція

Якщо ви знаєте людей, які співпрацюють з російськими окупантами, виступають проти України та поширюють наративи окупаційної пропаганди у вашому місті чи селі - про них можна безпечно повідомити правоохоронців через "Дію".

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомити про колаборанта:

перейдіть у чатбот єВорог з головного екрана застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot

з головного екрана застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot натисніть Повідомити про колаборантів

вкажіть геолокацію людини чи групи людей + надсилайте фото/відео

опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом та подробиці про його допомогу ворогу.

Надіслати інформацію можна також без фото чи відео, достатньо лише описати те, що ви побачили.

"Пам'ятайте, що треба знімати окупантів та колаборантів тільки тоді, коли переконані, що вам нічого не загрожує. А як тільки надішлете у чатбот повідомлення - очищуйте листування з "єВорогом" та видаляйте такі кадри зі свого смартфона", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, українців закликали не обговорювати в телефонних розмовах переміщення російських військ з людьми, які перебувають на окупованих територіях.

Український рух "Чесно" запустив сайт "Держзрадники"

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