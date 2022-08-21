Як безпілотники "Байрактар" змінили перебіг бойових дій - історія легендарної зброї

Росіяни бояться їх, як вогню, а українці присвячують їм пісні і називають дітей.

Легендарні турецькі безпілотники "Байрактар", що стали справжнім символом нашого опору росіянам, без перебільшення змінили хід ведення бойових дій у перші місяці вторгнення.

Про це 21 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Про цю найлегендарнішу зброю російсько-української війни складають пісні, називають дітей та хатніх улюбленців, вишивають на сорочках.

"Байрактар" - бойова пташка, яка кардинально змінила перебіг ведення цієї війни.

На балансі української армії такі безпілотники перебувають із 2019-го року.

"Шість із половиною метрів завдовжки, понад два метри заввишки, а розмах крил - 12-ть метрів. Це такий собІ маленький літачок, але без пілота всередині. Його очі бачать усе, що відбувається по той бік лінії фронту. І знаходять об'єкти, які становлять потенційну загрозу українським містам", - повідомляють кореспонденти ТСН.

Додамо, що дрон може перебувати в повітрі 24 години із максимальною дальністю польоту до 4-х тисяч кілометрів. А стріляє в радіусі ста п'ятдесяти кілометрів.

Із першого дня війни "Байрактари" боронять українські міста.

Безпілотники стали справжнім жахіттям для росіян. Росіяни поширюють фейки про їх неспроможність, а в квітні навіть скаржилися Туреччині на постачання їх Україні. Але вони продовжували свою роботу та майстерно обходили рашистську ППО.

На рахунку "Байрактарів" десятки переможних вильотів у різних куточках України. А ось так безпілотники переконали російські сУдна, хто господар на острові Зміїний.

За непідтвердженою інформацією саме "Байрактари" відволікали Протиповітряну оборону Крейсера Москва, поки до нього летіли наші ракети Нептун. Із богом НептУном флагман російського флоту зустрінеться вже на дні Чорного моря.

Виробник легендарних безпілотників - турецька авіабудівна компанія "Байкар", власники якої ділять зі своїми дронами одне прізвище - брати Халюк та Сельджук Байрактари. З Україною "Байкар" співпрацюює вже майже 5 років. І навіть використовує у виробництві українські деталі.

Після повномасштабного вторгнення Росії компанія не зрадила стратегічній дружбі. Засудила повномасштабне вторгнення Росії. А коли ті висловили зацікавлення в їхніх дронах, власник відповів, що не планує з ними співпрацювати. Але на цьому допомога братів Байрактарів не закінчилася. Компанія оплатила півторі сотні українських дітей біженців відпочинок, і наважилася на безпрецедентний крок - абсолютно безкоштовно подарувала кілька своїх безпілотників. Настільки їх вразила ініціатива із назвою "Народний Байрактар".

Литовський ведучий Андрюс Тапінас - ініціатор першого збору коштів на дрон для України. Збір у майже шість мільйонів євро закрили за рекордні три дні. Щоб звичайні люди - не на замовлення уряду - купували бойовий дрон - такого ще не робив ніхто і Байкар погодився зробити виняток. За прикладом литовців, збір розпочалИ і в Україні. 600 млн грн за три дні. І три "Байрактари". Які, до речі, дісталися нам як і литовський безпілотник, цілком безкоштовно.

Флешмоб за назвою "Народний Байрактар" лише набирає оберти. Буквально кілька тижнів томУ свій збір на дрон для України розпочали в Канаді, Норвегії та в Польщі. Наші сусіди поляки вже зібрали необхідну суму. Акцію зорганізував місцевий журналіст Славомір Сераковський. Кампанію допомогли розкрутити місцеві знаменитості.

"Коли я вкотре почув, що на Донбасі дуже гаряче і тривають важкі бої. Тоді мені прийшла в голову ідея, що треба зібрати на "Байрактар", - сказав він.

Побачити легендарну зброю наживо ще до повномасштабного вторгнення було майже неможливо. А нині й поготів, коли вони виконують свої бойові завдання на фронті. Ну хіба що на ось таких клумбах у центрі Києва. Це зменшена копія легендарного безпілотника, який як символ висадили до Дня незалежності України.

агадаємо, українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народних байрактари", які дісталися ЗСУ абсолютно безкоштовно. А за 600 мільйонів гривень, які залишилися, благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії "Eceye" більше ніж на рік, що дозволить військовим планувати оперативні операції.

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