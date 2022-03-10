"Поки не пізно": очільник Міноборони заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії

"Поки не пізно": очільник Міноборони заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії

Голова Міноборони порадив окупантам піти за "російським кораблем".

Російська армія в ніч проти 24 лютого напала на Україну і нині продовжує агресію, хоч і зазнає нищівних втрат з боку ЗСУ. Натомість українська влада радить РФ оголосили капітуляцію, яку прийме з розумінням.

Про це очільник Міноборони Олексій Резніков написав у Facebook, опублікувавши фото із головою МВС Денисом Монастирським.

За словами Резнікова, керівництво України на чолі з президентом працюють в Києві і нікуди не їхали. Російським же солдатам голова Міноборони порадив піти за "російським кораблем" або здатися в полон.

"Керівництво країни на чолі з президентом, члени уряду – всі працюють, усі на своїх місцях. Як би це не було прикро для росії. Я наполегливо раджу кожному російському солдату прослідувати прямісінько за російським кораблем, або здатися в український полон, поки не пізно. Ну і щодо капітуляції. Україна з розумінням прийме капітуляцію росії. Тримаймо стрій!", - написав Резніков.

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