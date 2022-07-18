"Як би не стати першою партією у мішках": боєць полку Калиновського розповів про настрій прихильників режиму Лукашенка

Чи буде наступ білоруської армії на Україну?

Білоруський боєць-доброволець полку імені Кастуся Калиновського, який наразі захищає Україну, розповів, що наступ Білорусі на Україну може підірвати низька вмотивованість військових у Республіці.

Командир полку Денис Прохоров “Кіт” зазначив, що моральний дух і мотивація сил Білорусі - тих, хто потенційно міг би піти війною на Україну, на дуже низькому рівні.

"Ми спостерігаємо таку картину, що Республіка Білорусь використовується як територія для нанесення звідти ракетних ударів. Думаю, що, швидше за все, самого наступу, можливо, не буде. А якщо ж так, моральний дух і мотивація сил Білорусі - тих, хто захоче піти війною в Україну, на дуже низькому рівні. Найзатятіші солдати, які хотіли колись щось здійснити подібне, зараз уже замислюються про те, як би не стати першою партією у мішках", - зазначив Прохоров.

Тим часом у Білорусі стався дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.

Як повідомлялося, протягом тижня до Білорусі прилетіли 15 військово-транспортних літаків ВКС РФ.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ (мапа).

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