"Як би вона там де-небудь у Москві не закінчилася" - колишній друг Путіна про розвиток війни в Україні

"Як би вона там де-небудь у Москві не закінчилася" - колишній друг Путіна про розвиток війни в Україні

Українська армія може дійти до російського Кремля, глава якого розпочав цинічну війну проти України.

Колишній російський банкір й ексдруг кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Пугачов спрогнозував, як далі можуть розвиватися події через повномасштабний напад РФ на Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

За його словами, у цій війні є два варіанти розвитку подій. Перший варіант, за його словами, включатиме "примус до миру". Тобто, як пояснив Пугачов, президентів України і РФ буде Захід примушувати до миру з підписанням відповідного договору.

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Другий варіант, як додав Пугачов, - безкомпромісна перемога української армії. Але в такій ситуації Путін може застосувати ядерний шантаж.

"Не знаю, де вона закінчиться, на якій лінії розмежування... За тим, що я бачу сьогодні, як би вона там де-небудь у Москві не закінчилася", - сказав колишній друг Путіна.

На уточнювальне запитання, чи може українська армія дійти до Кремля, Пугачов відповів: "Може".

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