"Як боляче і прикро": донька загиблого героя відвідала могилу батька у свій перший день народження

"Як боляче і прикро": донька загиблого героя відвідала могилу батька у свій перший день народження

Донька українського захисника Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька. Зворушливе фото опублікувала дружина українського захисника.

У неділю, 12 червня, донька вбитого захисника України разом з мамою відвідала могилу батька.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Російські окупанти вбили військовослужбовця 93-тьої ОМБр Холодний Яр Владислава Солдата та залишили його доньку без батька.

Дружина українського захисника привела доньку відвідати тата у її перший день народження.

"Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні і ви сідаєте снідати разом... Мій біль не передати словами. Серце розривається... Як боляче і прикро...", - цитує дружину військовослужбовця Міноборони.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області.