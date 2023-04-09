Як боротися з німецькими танками Leopard: у Міноборони Росії розробили нові методички

Командування російською армією розробило черготві "методичні матеріали" та рекомендації зі "знищення" танків західного виробництва.

Про це з посиланням на представника у Міноборони РФ повідомляє ВВС.

Тож, як на думку російського командування, "боротися" з танками Leopard?..

Як заявив начальник центру бойової підготовки Євген Арифулін, екіпажі танків вже нібито готують "безпосередньо для танкової дуелі" у Муліно (селище у Володарському районі Нижньогородської області, РФ).

Також для боротьби з танками на російському полігоні тренують операторів дронів, снайперів та кулеметників.

ТИм часом за останній місяць росіяни вивели свою техніку з баз на півночі окупованого Криму. Про це свідчать супутникові знімки. Вони вивезли танки, артилерію та іншу техніку з баз.

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