Як бойова авіація США може змінити перебіг війни в Україні: експерти оцінили потенціал винищувачів

Постачання сучасної бойової авіації США, зокрема багатоцільових винищувачів F-16 і ударних гелікоптерів Apache, допоможуть не лише у захисті неба України, а й суттєво влпинуть на перебіг війни.

Наразі рішення про надання техніки не ухвалено. У Вашингтоні побоюються, що авіація може атакувати цілі на території Росії.

У відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського про надання винищувачів F-16 американські сенатори, як республіканці. так і демократи, закликали Білий дім і союзників посилити підтримку української держави, надавши їй американські винищувачі F-16 і польські Міг-29.

Про це повідомляв “Голос Америки”.

Про передавання винищувачів F-16 закликав і ексголовнокомандувач сил НАТО в ЄС Джеймс Ставрідіс.

Водночас у Вашингтоні вирішили поки не надавати F-16 Україні.

“Поки що нічого оголошувати щодо постачання Україні винищувачів F-16”, — сказали у Пентагоні.

Одним із можливих варіантів поставок американських винищувачів в Україну називають реекспорт літаків державами-учасницями Євросоюзу.

Українські військові експерти оцінили потенційну користь західної авіації в Україні.

Яку кількість американських винищувачів потребує Україна

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про мінімум дві ескадрильї американських винищувачів F-16.

"F-16 — найпоширеніший літак у світі і найреальніший для України варіант, тому отримати його буде простіше. (...) Треба починати, напевно, з однієї або двох ескадрилій", — зазначив він.

Ескадрилья налічує 12 літаків.

Скільки часу потрібно для підготовки пілотів

Експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко зазначив, що для перепідготовки українських льотчиків, з огляду на їхній великий досвід, потрібно набагато менше часу, ніж у тому разі, якби вони починали навчатися з нуля.

"Можливо, на це піде кілька місяців. Я думаю, що Генштаб Міноборони вирішить це питання, і це значно посилить наші можливості й в обороні, і в наступі", — додав він.

Чи є схожі літаки в Росії

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що російські літаки не витримають прямого бою з F-16. За його словами, F-16 — це винищувачі, їх називають літаки покоління "4+" або "4++".

"Росія має схожі винищувачі з такими самими характеристиками — Су-34, Су-35, що належать до цього покоління. Там є ціла низка невеликих розбіжностей у тактико-технічних характеристиках, точніше, у здатності вести бій. Але річ у тім, що у Сполучених Штатів таких літаків багато, а в Росії цих самих Су-34 і Су-35 не багато, скажімо прямо — їх мало, і їхня кількість обчислюється десятками", — сказав експерт.

Де в Україні можна розташовувати бойову авіацію

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, в Україні немає аеродромів для розміщення західних видів авіації.

Він зазначив, що бойові гелікоптери Apache дуже знадобилися би у війні. Водночас він зазначив, що це можуть бути не обов’язково Apache, а наприклад, Viper.

"Як варіант Viper — теж досить непоганий вертоліт, який може забезпечувати вогневу підтримку в наступальних операціях, і не тільки", — додав Коваленко.

Він пояснив, що на території України поки немає відповідної інфраструктури, яка б могла розміщувати авіацію західного зразка на своїх аеродромах.

Напередодні стало відомо, що у 2022 році Польща таємно передала Україні кілька винищувачів МіГ-29.

Додамо, що Словаччина готує рішення про передавання літаків і танків радянського зразка.

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