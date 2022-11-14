Як будуть обороняти звільнену Херсонщину: полковник СБУ про знищення бойового потенціалу ворога

Ворог залишив багато замінувань, що створює велику проблему як для місцевого населення, так і для наших військ.

Дії української армії на півдні полягатимуть в обороні звільнених земель Херсонщини та у знищенні бойового потенціалу ворога.

Про це сказав Роман Костенко, полковник СБУ в ефірі "Еспресо".

Роман Костенко прокоментував ситуацію на Південному фронті та можливі подальші дії українських сил.

"Наразі будують лінію оборони вздовж Дніпра. Тривають стабілізаційні дії у звільнених населених пунктах. Ворог залишив багато замінувань, що створює велику проблему як для місцевого населення, так і для наших військ", - сказав Костенко.

Він розповів, що на власні очі бачив, як поблизу його рідного села Чарівне в Херсонській області підірвалися три машини.

"Були загиблі та поранені, тобто противник грамотно замінував шляхи свого відступу, щоб уповільнити темп наших військ, але ми все одно вчасно вийшли на наші рубежі", - сказав полковник СБУ.

Костенко розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині. Наразі там триває стабілізація. Українські сили займають лінію оборони по Дніпру.

"Також спостерігають, як займає свою лінію противник, щоб надалі завдавати ураження та зменшити його наступальний потенціал, а також унеможливити перекидання ворожих резервів та формування складів з боєприпасами", - додав Костенко.

Дії української армії на півдні полягатимуть в обороні звільнених територій та у вимотуванні противника з метою знищення його бойового потенціалу. Зараз на цьому напрямку основне завдання - вибудувати серйозну оборону, закрити небо, розмінувати території, взяти під контроль всі населені пункти та повернути туди правоохоронні органи, також почати виправляти гуманітарну кризу, яку створив противник за час окупації.

Звільнення Херсона: актуальна ситуація в місті

Сьогодні, 14 листопада до Херсона приїхав глава України Володимир Зеленський. Він взяв участь у церемонії підняття національного прапора.

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ наголосив, що Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги – пройде цей складний шлях.

У Херсоні запрацювали держоргани, СБУ та Нацполіція України. Також у місті запровадили комендантську годину.

Додамо, що у США вважають, що українці здобули потужну перемогу, звільнивши Херсон.

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