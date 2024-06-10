Як було збито російський А-50У над Азовським морем: американська військова назвала зброю

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, який було знищено над Азовським морем у січні 2024 року, міг бути уражений ракетою ЗРК Patriot.

Про це повідомив у своєму акаунті Х OSINT-аналітик Джон Рідж, опублікувавши відео із заявою начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США полковника Розанни Клементе.

"У них, імовірно, є Patriot. Деякі з них використовуються для захисту статичних об'єктів. Інші переміщуються і роблять деякі справді історичні речі", — сказала вона.

Одразу після знищення літака вартістю понад $350 мільйонів повідомлялося, що він міг бути атакований “дружнім вогнем” російської ППО, що захищає Керченський міст.

Згодом тогочасний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав збиття літака "спецоперацією в Приазов'ї".

Ще 13 травня 2023 року російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ, яка межує із Україною. Серед версій, які тоді озвучувалися, було й застосування для знищення повітряних цілей далекобійної системи ППО – Patriot.

Нагадаємо, керівник німецько-українського Ситуаційного центру генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг вважає, що системи ППО Patriot можуть бути ефективно використані проти російських літаків, які атакують Харківщину керованими авіабомбами.

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