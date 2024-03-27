Як часто росіяни можуть застосовувати “Циркон”: експерт заінтригував заявою

Останніми днями росіяни загалом активізували ракетні атаки по території України. Окупанти можуть вчиняти такі дії з метою різних тактичних причин.

Гіперзвукова ракета “Циркон”, якою могли вдарити росіяни по Києву, ще дуже “сира”. Хоч її взяли на озброєння у Росії, станом на сьогодні вона має “напівекспериментальний” статус.

Про це “24 Каналу” розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, наголосивши, що Росія може накопичувати ракети та відповідно інтенсивніше їх використовувати, проте не так потужно, як би вона хотіла.

Як часто росіяни можуть застосовувати “Циркон”

За словами Шарпа, “Циркон” — непроста ракета. Її можуть перехопити тільки швидкісні та сучасні західні ЗРК, такі як Patriot та SAMP/T. Комплекси мають розташовуватися поблизу цілей, по яких з великою імовірністю битиме ворог.

“«Циркон» — додаткова підмога. Найімовірніше, їх загалом мало. Мабуть, застосовуватимуть доволі рідко чи лічені одиниці”, — наголосив військовий оглядач.

Поки невідомі реальні характеристики “Циркону”, зокрема, точність, вага бойової частини та розмір самої ракети. Українські фахівці досліджуватимуть уламки, щоб потім стверджувально про неї розповісти.

“Немає причин вважати, що це така собі “чудо-зброя”, як було багаторазово представлено російською пропагандою. Але, на жаль, це черговий хворобливий такий інструмент, який у них з'явився та розроблявся роками”, — зазначив військовий оглядач.

Чому збільшилися ракетні обстріли

Окрім того, Давид Шарп зауважив, що останніми днями росіяни загалом активізували ракетні атаки по території України. Окупанти можуть вчиняти такі дії з метою різних тактичних причин:

відповідь на українські удари по російських НПЗ;

відповідь на рейд російських добровольців на Бєлгородщині та Курщині;

хочуть вивести з ладу українську енергетику;

тиснуть на українців психологічно, аби змусити їх хвилюватися;

прагнуть вдарити по українському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, що у середу, 27 березня, під час російської атаки по Харкову потерпіло щонайменше 16 осіб, а одна людина загинула. Також пошкоджено багатоквартирні будинки.

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