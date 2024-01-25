Як далеко російські танки можуть заїхати без екіпажу: Клименко показав ефектне відео

Нацгвардійці на передовій влучним скидом з дрона знищили два ворожі танки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко показав відео, як нацгвардійці на передовій вправно знищують російські танки.

Проводячи аеророзвідку, бійці виявили два танки окупантів. Спочатку підбили перший, а потім – другий, який прибув евакуйовувати вороже залізяччя.

Завдяки своїй майстерності, оператори дронів на ходу влучити у місце, де розташовувався механік-водій ведучого танка.

"Врешті, обидва стали некерованими і, проїхавши кількасот метрів, звалилися у річку. Там їх остаточно і знищили нацгвардійці", – зазначив Клименко.

Як це було, дивіться на відео: