Як далеко в Росію зайдуть Сили оборони: британський полковник у відставці зробив прогноз

Операція Сил оборони України у Курській області триває, війська продовжують просуватися вглиб території Росії. Україна контролює 93 населені пункти. Розвиток подій на Курщині залежатиме від того, наскільки далеко українське командування готове зайти.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що здійснювати логістичну підтримку танків та воїнів ЗСУ, зокрема постачання пального, їжі та боєприпасів, буде складніше, якщо українські Сили оборони будуть далі просуватися вглиб Росії.

ЗСУ ретельно навчалися комбінованій тактиці ударів

Геміш де Бреттон-Гордон наголосив, що на Курщині була неймовірно вражаюча операція українських сил. Вони застали росіян зненацька. З його слів, українські військові дуже ретельно навчалися тактиці комбінованих ударів, спільної роботи танків, піхоти, ППО, артилерії разом з безпілотниками.

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"Для мене, як військового, є дивовижним те, що досі триває цей наступ України і росіяни досі не змогли піти в контратаку. Це вказує на те, що російські сили дуже розтягнуті, не зважаючи на те, що в Україні перебувають сотні тисяч російських військових. Схоже, що в росіян немає резервів", – озвучив Геміш де Бреттон-Гордон.

Війна вийшла на перший план

Зараз тисячі російських біженців рухаються на схід до Москви і розповідають, що відбувається на прикордонних територіях. Британський військовий наголосив, що навіть в російських новинах вже визнають, що Україна зайшла на російську територію.

"Зазвичай війна мало що означає для еліт в Москві, але зараз вона вийшла на перший план. Тому я, як і всі, дуже сподіваюся, що наступ поставить Україну в дуже сильну позицію, а росіян у вкрай слабку", – зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Українські війська діятимуть обережно

Британський військовий зауважив, що українські війська будуть дуже обережними й точно не перекинуть туди занадто багато сил з інших напрямків, де росіяни могли б досягти успіхів.

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Путін показав, що командна структура російських військ дуже жалюгідна. В ній всі основні рішення ухвалює сам російський диктатор, саме тому все відбувається надто повільно, а росіяни зараз опинилися в складній ситуації.

"Українські сили не захочуть просуватися надто далеко, вони зміцнять свої поточні позиції, це посилить Україну в переговорному процесі. Багато людей на Заході були стурбовані ядерною загрозою з боку росіян, але щодо цієї загрози не треба турбуватися, бо вони могли її використовувати щодня протягом цих 2,5 роки і цього не зробили, бо просто не можуть", – вважає він.

Військовий експерт підсумував, що нині вкрай важливо, щоб західні лідери підтримували Україну якомога більше, оскільки всі союзники хочуть, щоб ця війна закінчилася швидше і на умовах, які зможуть задовольнити український уряд і народ.

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти.

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