Як далеко ЗСУ просунулися в Курській області за тиждень: оцінка експерта

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями заявив, що під українським контролем перебувають 1263 квадратних кілометрів території РФ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував дані Сирського.

Він вважає, що про реальну ситуацію в Курській області "нам ніхто не розповість".

"Результат, озвучений генералом Сирським, це той результат, який можна озвучувати журналістам, щоб ті рознесли по своїх майданчиках. Сьогодні було озвучено цифру контролю території 1294 км². 15 серпня це було 1150 км². 20 серпня генерал Сирський доповідав президентові України про контроль 1263 км². Тобто, за тиждень плюс 31 км або в середньому 4,5 км на добу", — пише Коваленко.

Водночас, за його словами, на тлі того, як зона контролю в Курській області все ж таки продовжує розширюватися, уваги до цієї зони відчуження у російських говорючих голів все менше і менше. Крім того, у них стало виявлятися дедалі більше апатичності.

"З одного боку, це зайвий раз демонструє те, що росіянам начхати на своїх співвітчизників і в якийсь момент навіть шок-контент йде на задній план. Якщо тільки не порушити увагу аналогічним або чимось несподіваним. З іншого боку, це дозволяє проводити операції на території Росії будь-якого масштабу. Наприклад, Курська операція поки що не вийшла на оперативний рівень, але дуже близька до цього, особливо в районі Коренева", — прогнозує експерт.

Додамо, Зеленський назвав головну причину наступу на територію РФ.

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