"Як діди": у Держдумі пропонують російським мобілізованим воювати у "ватниках"

Депутат Держдуми Андрій Колесник пропонує російським мобілізованим відмовитись від сучасної форми та воювати у "ватниках", мовляв "як діди".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Російський депутат заявив, що сучасна військова форма "другої армії світу" є незручною, бо на "морозі перетворюється на скло", а тому закликав повернутись до старих зразків та видати мобілізованим росіянам - "ватники". Російський депутат зауважив, що раніше так воювали і всім було зручно.

"Попереду зима, раніше у "ватниках" воювали, вони й зручніші. Наші "ватники" були прокладені, прошиті, багато німців ними потім користувалися. Тим більше, нас х*хли ватниками називають, нехай спробують, що таке "ватники", - заявив російський депутат.

Мобілізація у Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня на фоні контрнаступу ЗСУ оголосив у Росії "часткову" мобілізацію.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за час дії мобілізації з Росії втекло більше чоловіків, ніж кремлівський режим зміг мобілізувати на війну проти України.

Виявилось, що в "другої армії світу" є багато проблем. Мобілізованих часто не годують, не видають форми, навчають воювати на заржавілих автоматах. Через це російські мобілізовані часто бунтують та відмовляються їхати на війну.

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