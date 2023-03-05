Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як діяти під час повітряної тривоги: поради, які можуть врятувати життя

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як діяти під час повітряної тривоги: поради, які можуть врятувати життя

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області України від системи цивільної оборони допоможе відповідний застосунок на мобільному телефоні.

У Міністерстві реінтеграції нагадали про головні правила поведінки, під час повітряної тривоги, розповівши, як діяти, коли небезпека застала вдома та на вулиці.

Відповідні поради опубліковані в Telegram-каналі відомства. 

Якщо почули сирени, перебуваючи вдома:

  • вимкніть всі прилади, перекрийте подачу газу та при наявності загасіть відкриті джерела вогню (печі, груби, каміни);
  • швидко залиште приміщення;
  • найкоротшим шляхом прямуйте до найближчої захисної споруди чи укриття, для цього завчасно дізнайтеся про місцезнаходження бомбосховищ
  • не користуйтеся ліфтом під час евакуації, спускайтеся тільки сходами; 
  • якщо поруч з будинком немає захисних споруд, виберіть найбезпечніше місце у квартирі відповідно до правила “двох стін” - коридор або ванну, тримайтеся подалі від вікон!

Якщо ви почули сирени, перебуваючи на вулиці:

  • швидко пройдіть до найближчого укриття (підземного переходу, станції метро, паркінгу або бомбосховища);
  • тримайтеся подалі від споруд стратегічного значення або об’єктів критичної інфраструктури. 

Встановіть застосунок "Повітряна тривога", щоб миттєво отримувати сповіщення про повітряну тривогу у вибраному місті чи області України від системи цивільної оборони. Застосунок можна завантажити як для Android, так і для iOS.

Нагадаємо, від перших днів повномасштабного вторгнення РФ було зрозуміло, що ворог атакуватиме не лише військові об’єкти, а й цілитиме по мирній інфраструктурі та цивільних. Щоб збільшити шанси зберегти життя, потрібно дотримуватися цілої низки правил поведінки та порад.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
306
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація