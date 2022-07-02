Як діяти, якщо людина потрапила у полон: покрокова інструкція від Головного управління розвідки

Як діяти, якщо людина потрапила у полон: покрокова інструкція від Головного управління розвідки

Близькі родичі та члени сім’ї полоненого можуть сповістити про подію відповідні органи, а далі звернутися до міжнародних організацій.

Як діяти, якщо людина потрапила у полон. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило покрокову інструкцію.

"Якщо людина потрапила у полон, потрібно зробити два кроки. Близькі родичі та члени сім’ї полоненого можуть сповістити про подію відповідні органи, а далі звернутися до міжнародних організацій", - радить ГУР.

Крок 1. Для отримання або надання інформації громадяни можуть звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Це можна зробити за телефонами: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 , або надіслати запит на електронну пошту united.centre.ssu@gmail.com

З відповідними запитами можна звернутися до Національного інформаційного бюро, зателефонувавши на гарячу лінію 1648 або на міський номер (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону). Також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.

Окрім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, де за телефоном (044) 428-62-74 можна отримати необхідну інформацію, або надіслати електронний запит на адресу contact@gur.gov.ua

Дізнатися про те, що особа захоплена у полон можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово) або телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.

Отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою “знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України”.

Крок 2. Після виконання першого кроку, а саме: отримання офіційної відповіді, громадянам рекомендовано звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155. Також можна підготувати звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.

Нагадаємо, частину полонених бійців "Азову", які героїчно захищали Маріуполь і завод "Азовсталь" від російської навали, вдалося звільнити і повернути до України 29 червня. Майже всі військові, котрих вдалося звільнити з полону, втратили кінцівки.

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