Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: пам'ятка

Не панікуйте та дотримуйтеся інструкції.

Якщо раптом почнеться штурм вашого міста, необхідно не панікувати та дотримуватися чотирьох основних правил.

Про це нагадали в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Що треба робити, якщо почався штурм міста:

1. Заклейте вікна скотчем. Клеїти слід всю поверхню вікна! Стрічка у стрічку, а не хрест-навхрест. Не підходьте навіть до заклеєних вікон

2. Завжди тримайте свій телефон зарядженим. Будьте готові до того, що світло може вимкнутися

3. Використовуйте світломаскування у нічний час. Якщо вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування

4. Під час обстрілу залишайтеся на місці. Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно