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Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: пам'ятка

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Як діяти, якщо почнеться штурм вашого міста: пам'ятка

Не панікуйте та дотримуйтеся інструкції.

Якщо раптом почнеться штурм вашого міста, необхідно не панікувати та дотримуватися чотирьох основних правил.

Про це нагадали в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Що треба робити, якщо почався штурм міста:

1. Заклейте вікна скотчем. Клеїти слід всю поверхню вікна! Стрічка у стрічку, а не хрест-навхрест. Не підходьте навіть до заклеєних вікон

2. Завжди тримайте свій телефон зарядженим. Будьте готові до того, що світло може вимкнутися

3. Використовуйте світломаскування у нічний час. Якщо вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування

4. Під час обстрілу залишайтеся на місці. Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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