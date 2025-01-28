Як діяти, якщо примусово утримують у районному ТЦК: поради юристки

Якщо утримують у ТЦК без правових підстав, людина маєте право вимагати пояснень.

В Україні триває загальна мобілізація, організована Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Відомо про випадки, коли чоловіків примусово утримують у військкоматах.

Про це розповіла юристка Юристка Тетяна Козян у коментарі "РБК-Україна".

Юристка пояснила, що якщо людину примусово утримують, вона має право вимагати пояснення правових підстав. Згідно з Конституцією України, затримання без законних підстав є незаконним, а примусове утримання може бути трактоване як позбавлення волі (ст. 146 КК України).

Згідно з законом, громадянин може добровільно перебувати в ТЦК для проходження обліку, отримання повістки або медогляду. Якщо людину примусово утримують, вона має право вимагати письмове обґрунтування цього рішення. У разі незаконного утримання варто звернутися до поліції за номером "102" і повідомити про позбавлення волі.

Юристка радить фіксувати порушення на відео чи аудіо для доказів. Також слід звернутися до адвоката для юридичної допомоги. Якщо утримання незаконне, можна подати заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) або прокуратури. Затримання без законних підстав є незаконним і може бути оскаржене.

Медичний огляд у ТЦК проводиться лише за згодою особи або за рішенням суду. Громадянин має право відмовитися від медкомісії без судового рішення. У разі незаконного утримання потрібно вжити заходів для захисту своїх прав, звертаючись до поліції та адвоката.

Нагадаємо, раніше юрист розповідала, коли не можна оскаржити доправлення до ТЦК. Згода на доправлення без протоколу робить неможливим оскарження дій працівників ТЦК.

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