Як діяти, якщо вас силоміць забирають до військкомату – юристка дала поради

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Вже неодноразово зявлялась інформація про те, що українців, які відмовлялися ставити підпис про отримання повістки, силоміць забирають до територіального центру комплектування. Юристка Катерина Котенкова пояснила алгоритм дій у такому випадку.

Про це вона розповіла на YouTube-каналі "Знай.UA".

Вона наголосила, що без згоди військовозобов'язаного його не мають права нікуди "тягнути". Є процедура вручення повісток, є процедура мобілізації, нікого "під дулом автомата" не можуть змушувати пройти чи проїхати до військкомату.

"Українцям, яким намагаються вручити повістки не в тому регіоні, де вони зареєстровані, і тим, хто має відстрочку від мобілізації, потрібно одразу повідомити про це", - заявила Котенкова.

Юристка порадила негайно телефонувати до поліції. Оскільки такі дії представників ТЦК незаконні.

Нагадаємо, бійцю, який воює на Бахмутському напрямку, зателефонували та викликали до військкомату (відео).

Адвокат Станіслав Польовий розповів, що під час воєнного стану існують чотири види та пояснив значення кожної.

Читайте також: