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Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради військових та психологів

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Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради військових та психологів

Getty Images

Сподіваємося, що з вами такого ніколи не трапиться.

Російські окупанти 28-й день атакують українські землі. Загарбники безжальні, цинічні та не дотримуються жодних норм. Відтак є ймовірність, що мирні жителі можуть потрапити в полон

У патрульній поліції України дали кілька порад від військових і психологів, як діяти, якщо вас захопили в полон.

  • У жодному разі не показуйте, що вам страшно. Зберігайте спокій. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними в бесіду, не просіть пошкодувати вас.
  • Не порушуйте встановлених правил, щоб не погіршити ситуацію. 
  • Налаштуйтеся психологічно, що миттєвого звільнення не буде. Проте пам’ятайте, що воно буде обов’язково. 
  • Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого, щоб не спровокувати агресію. 
  • Якщо дають їсти, не відмовляйтеся, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву. Якщо ви не матимете сил, ви не зможете втікати. 
  • Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе. 
  • У жодному разі не показуйте зв’язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних. 
  • Ніколи не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.

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