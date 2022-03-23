Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради військових та психологів

Сподіваємося, що з вами такого ніколи не трапиться.
Російські окупанти 28-й день атакують українські землі. Загарбники безжальні, цинічні та не дотримуються жодних норм. Відтак є ймовірність, що мирні жителі можуть потрапити в полон.
У патрульній поліції України дали кілька порад від військових і психологів, як діяти, якщо вас захопили в полон.
- У жодному разі не показуйте, що вам страшно. Зберігайте спокій. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними в бесіду, не просіть пошкодувати вас.
- Не порушуйте встановлених правил, щоб не погіршити ситуацію.
- Налаштуйтеся психологічно, що миттєвого звільнення не буде. Проте пам’ятайте, що воно буде обов’язково.
- Не дивіться прямо в очі терористам, а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого, щоб не спровокувати агресію.
- Якщо дають їсти, не відмовляйтеся, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву. Якщо ви не матимете сил, ви не зможете втікати.
- Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.
- У жодному разі не показуйте зв’язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.
- Ніколи не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.
Читайте також: