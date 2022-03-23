Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради військових та психологів

Як діяти, якщо вас захопили в полон: поради військових та психологів

Сподіваємося, що з вами такого ніколи не трапиться.

Російські окупанти 28-й день атакують українські землі. Загарбники безжальні, цинічні та не дотримуються жодних норм. Відтак є ймовірність, що мирні жителі можуть потрапити в полон.

У патрульній поліції України дали кілька порад від військових і психологів, як діяти, якщо вас захопили в полон.

У жодному разі не показуйте, що вам страшно . Зберігайте спокій. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними в бесіду, не просіть пошкодувати вас.

. Зберігайте спокій. Не чиніть окупантам опір, не намагайтеся вступати з ними в бесіду, не просіть пошкодувати вас. Не порушуйте встановлених правил , щоб не погіршити ситуацію.

, щоб не погіршити ситуацію. Налаштуйтеся психологічно, що миттєвого звільнення не буде . Проте пам’ятайте, що воно буде обов’язково.

. Проте пам’ятайте, що воно буде обов’язково. Не дивіться прямо в очі терористам , а трохи в бік. Не вдавайте з себе приниженого , щоб не спровокувати агресію.

, а трохи в бік. , щоб не спровокувати агресію. Якщо дають їсти, не відмовляйтеся, навіть якщо не хочете. Не демонструйте спротиву. Якщо ви не матимете сил, ви не зможете втікати.

Якщо ви не матимете сил, ви не зможете втікати. Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або щось зробити для себе.

сходити в туалет або щось зробити для себе. У жодному разі не показуйте зв’язок з іншими полоненими , це може бути використано проти вас або ваших рідних.

, це може бути використано проти вас або ваших рідних. Ніколи не втрачайте надії. Нагадуйте собі, що на вас чекають рідні. Прагніть вижити заради них.

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