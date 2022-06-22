Як діє наказ про військовий облік жінок в умовах воєнного стану: відповідь юриста

До якого часу потрібно жінки повинні стати на військовий облік, чи буде жінка зразу мобілізована після того, як стане на облік, чи може вона виїхати за кордон - відповіді на найпопулярніші питання про військовий облік жінок під час воєнного стану в матеріалі ТСН.ua

Воєнний стан не змінив наказ Міністерства оборони який набув чинності 17 грудня 2021 року та розширив перелік професій для жінок, які повинні стати на військовий облік. Військовий облік для жінок стартує з 1 жовтня 2022 року. В умовах воєнного стану можна не чекати до жовтня, а стати на облік зараз. На облік можуть стати жінки молодше 60 років, не мають протипоказань через здоров'я та професія чи спеціальність якої є у наказі Міноборони.

Як діє наказ про військовий облік для жінок в умовах воєнного стану розповів начальник юридичної групи обласного територіального центру Кіровоградщини комплектування Юрій Грива.

До якого часу треба стати на військовий облік

До якого часу треба стати на облік, поки невідомо, - зауважив юрист. "Але в умовах відкритої збройної агресії Росії проти України кожен свідомий громадянин, який підлягає військовому обліку, має в найкоротші терміни з’явитись до територіального центру", – сказав Юрій Грива.

Якщо жінка стане на облік, чи означає це, що її зразу мобілізують

Після того, як жінка стала на військовий облік, вона перебуває у запасі збройних сил, національної гвардії чи інших військових формувань.

Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на військову службу, залучити до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, в окремих випадках жінку можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними військовими спеціальностями у збройні сили чи інші складові сил оборони. Сьогодні потреби в загальній мобілізації жінок не має.

Якщо жінка має неповнолітніх дітей чи можуть її призвати на військову службу

Жінки, які мають неповнолітніх дітей (до 18 років) можуть бути призвані на військову службу лише за їх згоди та за місцем проживання.

Після того, як жінка стала на облік, чи може вона виїхати за кордон

Військовозобов'язані жінки під час воєнного стану не можуть виїхати за межі України крім тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Повний перелік тих, хто не підлягає призову є у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Обов'язки військовозобов’язаних жінок

У військовозобов’язаних жінок такі ж самі обов'язки, як і у військовозобов’язаних чоловіків. Згідно з постановою Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних" військовозобов'язані повинні:

Перебувати на військовому обліку за місцем проживання. У разі тимчасового вибуття за межі України бути за місцем консульського обліку в дипломатичних установах України.

З’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах.

Не змінювати місце проживання без дозволу військового комісара, керівників СБУ або Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації та у воєнний час.

Проходити медичний огляд та лікування.

Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі.

За 7 днів прийти до територіального центру для зняття з військового обліку, якщо треба змінити місце проживання, поїхати у відрядження, на навчання, у відпустку чи лікування (на більше, ніж три місяці за межі України). Також якщо змінюється місце проживання у межах міста, але в іншому адміністративному районі.

За 7 днів повідомляти органам, в яких перебувають на військовому обліку, про зміну сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи та посади.

У разі втрати військово-облікового документа негайно повідомити про це територіальний центр комплектування (органи СБУ).

Чи може жінка відмовитись стати на військовий облік та від проходження військової служби

Згідно з законом "Про військовий обов’язок і військову службу" жінки, придатні за станом здоров'я та віком, зі спеціальністю або професію, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю повинні стати на облік.

Яке покарання за порушення правил військового обліку передбачене для жінок, для керівників підприємств де працюють жінки

До кінця 2022 року для керівників підприємств та самих жінок, які повинні стати на облік, адміністративної відповідальності не передбачено

Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, керівники підприємств будуть оштрафовані в розмірі від 5500 до 8500 грн.

За порушення військовозобов’язаними правил військового обліку штраф від 510 до 850 гривень, за повторне порушення протягом року - від 850 до 1 700 гривень.

А за ухилення військовозобов’язаної від військового обліку після попередження, зробленого керівником територіального центру штраф від 5 100 до 8 500 гривень або виправні роботи до 1 року.

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