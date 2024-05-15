Як діють окупанти на півдні та чи є загроза наступу: Плетенчук розповів про зміни на фронті

На південному напрямку росіяни постійно штурмують українські позиції. Але останнім часом змінився якісний склад втрат окупантів.

Про це повідомив керівник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це можуть бути як штурмові загони, це можуть бути штурми піхотою за підтримки бронетехніки. Тому відповідно вони зазнають втрати не лише в живій силі, а й в бронетехніці. І, до речі, змінився якісний склад втрат: якщо в середньому це 100-150 особового складу у них вибуває за добу – співвідношення загиблих до поранених збільшилося якраз в бік загиблих", – розповів Плетенчук.

Він додав, що раніше вбиті окупанти становили приблизно третину від загальної кількості втраченого особового складу. А зараз це – половина.

"Не зважаючи на те, що ці штурми постійні... але успіху ці атаки не мали", – зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, в найближчі півтора місяця росіяни будуть активно проводити наступ у Харківській області, залучати резерви і все наявне озброєння.

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