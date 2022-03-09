Як дізнатись про евакуацію і що робити після її оголошення - у Зеленського пояснили

Як дізнатись про евакуацію і що робити після її оголошення - у Зеленського пояснили

За відсутності мобільного зв'язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією на радіо, в ЗМІ, або слухати оголошення пересувних гучномовців.

Попри домовленості української та російської сторін під час переговорів російські окупанти продовжують обстрілювати більшість організованих "зелених коридорів" для евакуації мирного населення.

У деяких містах росіяни фактично утримують містян в заручниках. Подекуди люди по кілька днів сидять без тепла, води, електрики, харчів, а також не мають доступу до ліків та дитячого харчування.

В Офісі Президента розповіли, як діяти в разі оголошення евакуації та як про неї взагалі дізнатись.

Як відбувається евакуація?

На період евакуації оголошується режим припинення вогню по всій лінії руху транспорту. У локації, про яку повідомляється заздалегідь, формується евакуаційна колона з автобусів, в яких розміщуються жителі міста. До евакуаційної колони можуть приєднуватися і приватні транспортні засоби, які повинні рухатися чітко за маршрутом колони. У пункті призначення евакуйовані люди отримають допомогу, житло та харчування.

Як дізнатись про початок евакуації?

Інформація про початок евакуації доводиться через yсі наявні засоби оповіщення: радіо, телебачення, мобільний звязок, соціальні мережі, месенджери, а також рухомі групи з гучномовцями. У цій інформації зазначається початок евакуації, пункти збору, маршрути руху, а також контакти штабів евакуації.

Хто організовує евакуацію?

Евакуація організовується обласними військово-цивільними адміністраціями та проводиться фахівцями Товариства Червоного Хреста України, поліцією, ДСHС та місцевою владою. ЗСУ повідомляють про безпечний маршрут евакуації і забезпечують режим припинення вогню, якщо це можливо.

Як дізнатись про початок евакуації у районах, де відсутній зв'язок?

За відсутності мобільного зв'язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією на радіо, в ЗМІ, або слухати оголошення пересувних гучномовців. Якщо ви перебуваєте в укритті, слухайте сигнал "Увага всім" (сирена). Після неї отримуйте інформацію з усіх наявних джерел офіційної інформації.

Якщо я не маю доступу до джерел інформації про початок евакуації, не зможу почути сирену, не маю можливості пересуватись самостійно або перебувають у заваленому бомбосховищі?

Спробуйте подзвонити на гарячу лінію Тероборони ЗСУ 0 800 507 028 або номери 101, 102 і повідомити про своє місцеперебування. Miсцева влада додасть вашу адресу до переліку тих, за якими потрібна допомога з евакуацією.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про те, що евакуацію людей з міста Ізюм не розпочалася через обстріли російських окупантів.

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