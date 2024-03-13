Як добровольці знищують техніку окупантів у Бєлгородській області: відео

Добровольчий корпус Росії показав знищену техніку окупантів. В районі селища Горьківський було розбито бойову розвідувальну машину.

Відповідне відео показали на сторінці батальйону "Сибір".

“Продовжуємо “мінусувати” бронетехніку кремлівського режиму на території РФ. На відео втомлена БРМ-1К у районі селища Горьківський Бєлгородської області”, – розповіли представники батальйону.

На кадрах же видно, як у лісосмузі розміщено декілька видів важкої техніки окупантів. В одну з них військові з дрона скинули боєприпас.

Добровольчий корпус Росії показав знищену техніку окупантів

Нагадаємо, що російські окупанти в Бєлгородській області підготувалися до воєнних дій. Вони створили там додаткові укріплення, вирили окопи та траншеї.

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