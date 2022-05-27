"Як домовитись із крокодилом, коли він їсть твою ногу?": Джонсон закликав допомогти Україні зброєю

"Як домовитись із крокодилом, коли він їсть твою ногу?": Джонсон закликав допомогти Україні зброєю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні ще більше військової підтримки.

Він розкритикував деяких західних лідерів, які вважають, що Україна повинна піти на поступки Росії.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Великої Британії закликав західних партнерів негайно надати Україні реактивні системи залпового вогню, щоб ЗСУ могли захистити державу від російської навали.

Він також розкритикував західних лідерів, які вважають, що Зеленський повинен піти на територіальні поступки Росії заради мирних переговорів з диктатором Путіним. Борис Джонсон наголосив, що Путіну не можна довіряти.

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли він їсть твою ліву ногу?", - наголосив Джонсон.

"How can you deal with a crocodile when it's in the middle of eating your left leg?"



Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine



More from @BloombergTV's exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5 pic.twitter.com/nezMP46pPL — Bloomberg UK (@BloombergUK) May 27, 2022

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає небезпечними спроби "утихомирити" кремлівського диктатора Путіна і закликає світ забезпечити поразку РФ.

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