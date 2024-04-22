Як допомога США вплине на війну в Україні — прогноз The Guardian

Російське вторгнення посилилося у 2024 році, оскільки в Україні закінчилася артилерія, але пакет американської допомоги у розмірі $61 млрд нарешті є неминучим.

Після того, як Палата представників Конгресу США в суботу, 20 квітня, схвалила пакет допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, військовий оглядач Ден Саббаг розглядає, як це може вплинути на перебіг війни Росії проти України.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Більше американської зброї: що зміниться?

Україна бореться проти російської агресії відтоді, як наприкінці минулого року військова допомога з боку США фактично припинилася, особливо страждаючи від дедалі серйознішої нестачі артилерії. Військові ЗСУ були змушені залишити Авдіївку в лютому і зараз перебувають під тиском у Часів Ярі.

Сили Кремля змогли переважати Київ у співвідношенні щонайменше п'ять до одного, а зараз це співвідношення зросло до 10 до одного, а це означає, що українська артилерія все частіше виявляється нездатною перешкодити російським військам зосереджувати сили перед наземними атаками, пише The Guardian. Нестача снарядів була настільки гострою, що деякі українські артилеристи повідомляли, що їм доводилося стріляти димовими снарядами, щоб налякати росіян, тому що у них не залишилося звичайних.

Водночас, в Україні не вистачало засобів протиповітряної та протиракетної оборони, що наражало її цивільне населення на підвищену небезпеку. Росія почала агресивно атакувати українські електростанції, виводячи з ладу дві в Харківській області в березні і ще одну на південь від Києва на початку квітня — Трипільську ТЕС. У Харкові, місті з населенням 1,3 мільйона осіб, електроенергія подається лише кілька годин на день, і зростає занепокоєння, що енергосистема може не впоратися, особливо наступної осені і зими.

Коли американська зброя почне надходити на поле бою?

У п'ятницю, 19 квітня, представники Пентагону повідомили, що вони готують початковий пакет для затвердження Білим домом для відправки в Україну протягом декількох днів після того, як Сенат ратифікує голосування в Палаті представників і президент Джо Байден підпише його як закон.

Голосування в Сенаті очікується у вівторок, 23 квітня, а початковий пакет, ймовірно, з артилерійськими і протиповітряними засобами в основі, може надійти незабаром після цього. Деякі види озброєнь були накопичені в Європі в очікуванні, і можуть бути відправлені за тиждень або два.

Проте експерти застерігають, що пройде деякий час, перш ніж буде відчутна будь-яка різниця. Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі, сказав, що “можуть пройти тижні, перш ніж ми побачимо значні наслідки на полі бою”, а президент України Володимир Зеленський попередив 21 квітня, що Росія може спробувати здійснити поспішний наступ і почати нові повітряні нальоти, намагаючись закріпити свою перевагу на східному фронті.

Коли ж Європа зробить свій внесок?

Європейські країни не поспішали реорганізовувати свою військово-промислову базу на підтримку України. На відміну від США, де виробництвом деяких видів озброєнь, наприклад, артилерійських снарядів, займаються державні компанії, європейські країни покладаються на приватні фірми, а укладання контрактів зайняло більше часу, ніж очікувалося.

Але занепокоєння щодо того, чи постачатимуть США зброю Україні, і якщо так, то коли, прискорило активність. Ініціатива Чехії закупити більше артилерійських снарядів у нейтральних країн, які мають надлишкові запаси, отримала щонайменше 300 000 снарядів, перші поставки яких відбудуться до червня.

Тиждень тому Німеччина заявила, що передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, а Нідерланди запропонували купити Patriot у країн, які не бажають надавати їх Україні напряму.

Яким може бути середньостроковий вплив на війну?

Росія також збільшує свої оборонні витрати, за деякими оцінками, до 7,5% ВВП, і впроваджує інновації на полі бою. Москва все частіше використовує грубі, але смертоносні планерні бомби, що запускаються з повітря, для спустошення лінії фронту з відстаней, яким Київ не може протистояти, а українські військові повідомляють, що проти них використовується все більша кількість безпілотних літальних апаратів. Росія також має перевагу в живій силі на полі бою, яку вона змогла використати разом з важким озброєнням, пише The Guardian.

Експерти не очікують, що Україна переломить ситуацію на полі бою у 2024 році. “Головне те, що це фінансування, ймовірно, може допомогти лише стабілізувати українську позицію на цей рік і почати підготовку до операцій у 2025 році”, — сказав Метью Савілл з військового аналітичного центру Rusi, в той час як Годжес стверджує, що 2024 рік, ймовірно, буде “роком промислової конкуренції”, коли обидві сторони намагаються наростити ресурси, щоб завдати вирішального удару наступного року.

Нагадаємо, українські війська зможуть призупинити наступ російських окупантів за умови швидкого надходження допомоги від США. Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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