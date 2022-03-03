Як допомогти мобільним операторам розвантажити мережу, щоб кожен міг зателефонувати близьким

Як допомогти мобільним операторам розвантажити мережу, щоб кожен міг зателефонувати близьким

В цей нелегкий час велика кількість людей намагається тримати руку на пульсі: перечитувати новини, переглядати фото та відео, отримувати інформацію через месенджери. А це негативно впливає на мобільну мережу та її швидкість.

Коли переглядаєш новини в месенджерах, як от Viber, Telegram, на смартфон автоматично завантажуються фото/відео з каналів. Таким чином, мобільна мережа перевантажується і інші люди зіштовхуються з проблемою, що вони не можуть зателефонувати своїм рідним та близьким.

Мінцифри в своєму Telegram закликає громадян допомогти мобільним операторам розвантажити мережу. А для цього потрібно:

за можливості користуватися домашньою Wi-Fi мережею;

вимкнути можливість автоматичного завантаження медіафайлів на своєму телефоні.

Як можна вимкрути автоматичне завантаження? Хоча в різних месенджерах назви розділів можуть відрізнятися, проте шлях однаковий і простий:

знайдіть в "Налаштуваннях" розділ "Медіафайли" або "Дані та сховище";

вимкніть опцію "Фонове завантаження";

знайдіть розділ "Через мобільну мережу" та вимкніть "Автозавантаження медіа".

Давайте допоможемо залишатися на зв'язку з рідними всім українцям!