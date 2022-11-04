Як довго окупанти можуть використовувати Дніпро для перекидання військ взимку: Жданов відповів

Військовий експерт Олег Жданов відповів на запитання, чи суттєво погіршиться постачання окупаційних військ на Херсонщині через Дніпро у зимовий час. Він вважає, що окупанти зможуть перекидати зброю та війська через Дніпро за будь-яких погодних умов.

Про це він сказав на своєму YouTube-каналі.

"Цілий рік зможуть ходити. Якщо Дніпро не скує кригою, то навігацію можна не припиняти. Якщо буде крига біля берегів, а вона обов'язково буде за мінусових температур, то можна дробити цей лід і продовжувати перекидати постачання. Я думаю, що постачання може частково погіршитися через погодні умови, через низьку температуру води, а решта залишиться приблизно на тому ж рівні", – заявив він.

Водночас експерт висловив сподівання, що Україна скоро звільнить Херсон.

"Але я сподіваюся, слухаючи нашого головного розвідника, генерала Буданова, Американський інститут вивчення війни та вчорашню заяву Ллойда Остіна, який сказав, що має повну впевненість у тому, що Україна звільнить Херсон. Щоправда, він не сказав коли. Хоча Американський інститут вивчення війни та Буданов кажуть, що це може статися у листопаді чи грудні поточного року", – сказав Жданов.

Ситуація на Херсонщині

Днями українські захисники обстріляли переправу біля Антонівського мосту та район Чорнобаївки. Звідти росіяни намагалися вивезти військову техніку.

Окупанти в Херсоні зняли свої триколори з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич переконаний, що таким чином росіяни намагаються спеціально створити ілюзію того, що вони залишають місто.

Ексзаступник очільника СБУ Віктор Ягун заявив, що російська армія насправді не планує залишати Херсон, натомість окупанти намагалися зробити "пастку" для ЗСУ: відволікти їх міськими боями і вторгнутися в тил.