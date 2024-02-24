Як довго Росія зможе вести інтенсивну війну: експерт підрахував резерви техніки та зброї у ворога

Коли в Росії закінчиться техніка часів СРСР, війна перейде у фазу "гострого дефіциту". На старих запасах держава-агресорка може підтримувати інтенсивність бойових дій не більш, ніж два роки.

Такими підрахунками поділився військовий оглядач Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

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"У них зараз уже є цей дефіцит, він уже спостерігається, а тоді це буде гострий критичний дефіцит із забезпечення військ технікою. Коли війська не будуть забезпечені технікою, це буде зовсім інший рівень інтенсивності бойових дій. Приблизно до двох років вони мають можливість такого відновлення за рахунок своїх складів та центрів зберігання. Потім може початися зниження інтенсивності бойових дій та можливостей ведення війни", – спрогнозував він.

За словами Коваленка, держава-агресорка уже тепер має труднощі з виробництвом нових танків та займається лише відновленням та модернізацією цих бойових машин, які знімають зі зберігання на складах. Те саме, припускає він, стосується артилерії та бронемашин.

Нагадаємо, раніше Олександр Коваленко детально розповів про труднощі з виготовленням нової бронетехніки в РФ. Зокрема, за його інформацією, у піковий 2019 рік російський ВПК видавав близько 36 танків на місяць, причому не нових, а знятих із консервації або модернізованих.

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