Як довго США будуть ігнорувати і не закривати небо над Україною - Полодяк про розстріл окупантами журналістів США

Михайло Подоляк зауважив, що "немає нічого дивного в порушенні РФ правил ведення війни".
В Офісі президента відреагували на розстріл в Ірпені Київської області російськими окупантами журналістів відомого американського видання The New York Times.
Реакцію на вбивство розмістив у Мережі радник керівника ОП Михайло Подоляк, опублікувавши фото з місця трагедії.
"Сьогодні в Ірпіні військовими РФ убили громадянина США Брента Ентоні Рено, журналіста. Немає нічого дивного в порушенні РФ правил ведення війни. Залишається лише питання: як довго США будуть ігнорувати війну, вбивства своїх громадян і не закривати небо над Україною", - написав Полодяк.
Нагадаємо, 13 березня в захопленому окупантами місті Ірпені російські солдати розстріляли 51-річного кореспондента видання New York Times. Ще один журналіст американського ЗМІ поранений, він перебуває у лікарні.
Читайте також:
- Що таке Байрактар: основні характеристики, де використовується
- Озброєння ЗСУ
- Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують
- Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують
- Літаки армії ЗСУ