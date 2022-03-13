Як довго США будуть ігнорувати і не закривати небо над Україною - Полодяк про розстріл окупантами журналістів США

Як довго США будуть ігнорувати і не закривати небо над Україною - Полодяк про розстріл окупантами журналістів США

Михайло Подоляк зауважив, що "немає нічого дивного в порушенні РФ правил ведення війни".

В Офісі президента відреагували на розстріл в Ірпені Київської області російськими окупантами журналістів відомого американського видання The New York Times.

Реакцію на вбивство розмістив у Мережі радник керівника ОП Михайло Подоляк, опублікувавши фото з місця трагедії.

"Сьогодні в Ірпіні військовими РФ убили громадянина США Брента Ентоні Рено, журналіста. Немає нічого дивного в порушенні РФ правил ведення війни. Залишається лише питання: як довго США будуть ігнорувати війну, вбивства своїх громадян і не закривати небо над Україною", - написав Полодяк.

ФОТО: Михайло Подоляк / Twitter

Нагадаємо, 13 березня в захопленому окупантами місті Ірпені російські солдати розстріляли 51-річного кореспондента видання New York Times. Ще один журналіст американського ЗМІ поранений, він перебуває у лікарні.

Читайте також: