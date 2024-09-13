Як довго триватиме Курська операція: експерт ISW озвучив можливий сценарій подій

На думку експерта, російські війська теоретично можуть відтіснити українські сили до державного кордону, якщо нададуть пріоритет саме цьому напрямку.

До початку зими Росія може спробувати витіснити українські сили з Курської області. Але для цього їй доведеться перекинути на цю ділянку фронту достатню кількість сил.

Про це розповів керівник групи з питань Росії та геопросторової розвідки в американському Інституті вивчення війни (ISW) Джордж Баррос в коментарі "Суспільному".

"Це не є зміною російської тактики; ми продовжуємо спостерігати, як російські війська діють невеликими групами розміром з роту. Розмір, масштаби та перспективи російської контратаки незрозумілі. Кремль може спробувати ліквідувати український виступ ще до зими", – пояснив аналітик.

Баррос зазначив, що напередодні Росія почала контрнаступ на Курщині та вже сьогодні заявила про повернення контролю над десятком населених пунктів. Наразі ISW не може незалежно підтвердити ці заяви.

"Це не є неможливим, але нам потрібно більше візуальних доказів, щоб мати змогу перевірити це. З відкритих джерел ми бачили лише докази того, що російські війська відновили позиції в Снагості", — уточнив він.

На думку експерта, російські війська теоретично можуть відтіснити українські сили до державного кордону, якщо нададуть пріоритет саме цьому напрямку. Але це поставить перед Путіним складний вибір – тримати фронт на сході України чи перекинути десятки тисяч солдатів на захист кордону з Україною у Курській, Брянській та Білгородській областях.

"Якщо так, і якщо росіяни інвестують значні ресурси в оборону свого кордону, то це різко збільшить потреби Росії в ресурсах для ведення затяжної війни проти України протягом багатьох років і, ймовірно, погіршить здатність Росії накопичувати вирішальну силу в окупованій частині України", – підкреслив Баррос.

Він також відкинув побоювання, що Україна втратить підтримку Заходу, якщо буде змушена відійти зі своїх позицій на Курщині. На думку Барроса, підтримка, навпаки, може зрости, тому що Україна показала, що перенесення війни на територію країни-агресорки не призведе до катастрофічної ескалації, якої побоюється Захід.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, і сказав, що все йде за українським планом.

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