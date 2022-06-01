Як довго Україна отримуватиме зброю: Генсек НАТО дав чітку відповідь

Поки війна триває, ми надаватимемо Україні все, щоб вона могла захистити себе, запевнив Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, як довго Україна отримуватиме зброю.

Про це він розказав на спільній пресконференції з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, присвяченій новому пакету фінансової та військової допомоги для України.

"Ситуація постійно змінюється. Поки війна триває, ми надаватимемо Україні все, щоб вона могла захистити себе", - наголосив Столтенберг.

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На цій же пресконференції 1 червня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна потребує зброї для ефективного захисту у війні з Росією та початку контрнаступу. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну всім необхідним для цього. "Ми не знаємо, коли це станеться. Ми не знаємо, яким чином це станеться. Але що ми можемо сказати – це те, що ми зробимо: Україна має мати достатньо зброї, щоб себе захистити. І також ми віримо, що Україна потребує зброю, щоб ефективно себе захистити", – додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. За його словами, Штати продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій. Їх Байден назвав "найжорсткішими, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки". Крім того, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та укріплюватимуть східний фланг НАТО.

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