Як довго Україна спроможна захищатись без допомоги США: Сікорський зробив обнадійливу заяву

Очільник МЗС Польщі вважає, що Україна може самотужки протистояти Росії принаймні до кінця року.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський впевнений, що навіть за відсутності допомоги від США Україна спроможна тримати оборону до кінця цього року. До того ж європейська підтримка буде продовжуватись.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Україна може боротися сама з нашою європейською підтримкою решту цього року і, гадаю, Путін повинен це врахувати", – зауважив польський міністр.

Сікорський не дав прямої відповіді, чи вважає він, що США нададуть Україні гарантії безпеки.

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Натомість міністр зауважив, що для України найкраща гарантія безпеки – це "її майже мільйонна армія, що чинить опір російській агресії".

Нагадаємо, керівник ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що Україна прагне справедливого та стійкого миру, "із залізобетонними гарантіями безпеки".

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