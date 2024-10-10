Як довго зможуть ЗСУ утримувати територію в Курській області: деталі від Bloomberg

На Курщині росіяни зробили лише обмежені контратаки.

Україна зможе утримувати захоплену в Курській області Росії територію принаймні протягом кількох місяців, а, можливо, ще довше.

Про це повідомляє видання Bloomberg, посилаючись на оцінки американських високопосадовців.

Офіційні особи вважають, що Україна досі не зіткнулася з серйозними проблемами щодо постачання вантажів у район Курська. ЗСУ тепер завдяки зусиллям союзників також мають більш стабільні постачання артилерійських боєприпасів. Тим часом російські війська зробили лише обмежені контратаки, а натомість зосередилися на наступі на сході України.

Видання пише, що український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може використовувати цю територію як розмінну монету на переговорах.

"Хоча не ясно, коли саме можуть відбутися переговори з Москвою, оскільки російський диктатор Володимир Путін не виявив серйозної готовності до цього", - йдеться у матеріалі.

За даними Bloomberg, союзники України вважають, що, ймовірно, президент Зеленський готується зайняти гнучкішу позицію, вивчаючи способи припинення війни.

Високопосадовці США зауважують, що Київ намагається вирішити, як краще захистити себе протягом зими, а також починає планувати дії на наступний рік. Зокрема, за рахунок додаткових бригад.

Нагадаємо, операція ЗСУ в Курській області триває понад два місяці. Колишні керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголошує, що вторгнення до РФ деморалізувало "фюрера" Володимир Путіна.

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