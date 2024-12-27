Як довго ЗСУ можуть протриматися на Курщині та чим загрожує відступ — Bloomberg

Українські сили вже зуміли протриматися у Курській області довше, ніж прогнозувалося на початку операції.

Українські війська втратили близько половини території, захопленої в Курській області Росії, і можуть втратити решту за кілька місяців. Потенційно це позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню з Росією.

Про це пише Bloomberg з посиланням на повідомлення американських офіційних осіб, не називаючи їх.

У виданні зазначили, що Збройні сили України вже стикаються з нестачею особового складу та невизначеністю щодо майбутнього постачання від США та інших союзників. Тим часом на Курщині українським військам протистоять приблизно 12 000 північнокорейських військ, які підсилюють росіян.

“Сили Києва зможуть утримувати територію [в Курській області] лише до весни, перш ніж вони будуть змушені відступити — або ризикувати потрапити в оточення”, — цитує Bloomberg офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності.

При цьому один з американських чиновників відзначив, що українські сили вже зуміли протриматися у Курській області довше, ніж прогнозувалося на початку операції, чому частково посприяло рішення США дозволити Києву запускати свої ракети великої дальності по Росії.

Двоє чиновників висловили сподівання, що президент України Володимир Зеленський накаже відступити з Курська досить швидко, щоб уникнути значних втрат.

З посиланням на розвідувальні дані з “низькою достовірністю” один зі співрозмовників видання повідомив, що Північна Корея може надати ще близько 8000 солдатів для підтримки зусиль Росії до весни.

Як зазначає Bloomberg, втрата цієї території ускладнить позицію України на переговорах про припинення вогню, оскільки українська сторона сподівалася використати її “як розмінну монету”.

“Хоча обраний президент Дональд Трамп , який вступить на посаду 20 січня, заявив, що хоче якнайшвидше покласти край війні, двом сторонам можуть знадобитися місяці, щоб домовитися про припинення вогню, враховуючи складність ситуації”, - наголошує видання.

Нагадаємо, протягом 25-26 грудня у Курській області РФ бої тривали в межах основного українського плацдарму. Втім, підтверджених змін лінії фронту не було.

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