Як ефективно боротися з КАБами: військовий оглядач назвав способи протидії керованим авіабомбам

Окупанти скидають КАБи здебільшого на прифронтові території, бо ворожа авіація не може залітати у зону дії нашої ППО.
Військовий оглядач Денис Попович перелічив способи протидії російським керованим авіабомбам. І перший – дія протиповітряної оборони.
Про це йшлося в розмові військового оглядача Дениса Поповича з журналістом "24 Каналу".
За його словами, дія протиповітряної оборони полягає в тому, що далекобійні системи могли б збивати ворожі літаки-носії цих КАБів поза межами їх запуску.
Другий способ, на думку експерта, – удари по місцях дислокації. За його словами, можна використовувати як дрони, так і оперативно-тактичні ракети;
"Дроними ми можемо бити, але оперативно-тактичні ракети – це ATACMS. Знову ж таки виникає питання щодо допомоги США", – пояснив він.
А третій – винищувачі F-16 з ракетами протиповітряної оборони дальністю понад 120 км. Завдяки цим ракетам так само можна збивати носії КАБів поза межами запуску цих бомб.
"Але F-16 ми очікуємо, тому залишається лише ППО. Збивати – поки що єдиний засіб, який в принципі є в нашому розпорядженні", – додав Попович.
Відомо, що росіяни активно використовують КАБи, адже вони дешевші за ракети, і мають середню або високу точність і велику потужність. З ними можна боротися системами РЕБ та ППО, а також знищувати самі носії.
Винищувачі F-16 значно допомогли б протидіяти КАБам.
Стало відомо, що на Запорізькому напрямку російські окупанти знижують активність штурмових дій. Тим часом РФ атакує Україну новою потужною зброєю.
Читайте провідні новини на сьогодні:
- Окупанти застосовують на фронті боєприпаси з отруйною речовиною - ЗСУ
- На одному із нещодавно гарячих напрямків фронту росіяни знижують активність штурму
- "Я просив мене добити": щемлива історія військового, який вижив після влучання ворожого дрона