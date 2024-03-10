Як ефективно боротися з КАБами: військовий оглядач назвав способи протидії керованим авіабомбам

Окупанти скидають КАБи здебільшого на прифронтові території, бо ворожа авіація не може залітати у зону дії нашої ППО.

Військовий оглядач Денис Попович перелічив способи протидії російським керованим авіабомбам. І перший – дія протиповітряної оборони.

Про це йшлося в розмові військового оглядача Дениса Поповича з журналістом "24 Каналу".

За його словами, дія протиповітряної оборони полягає в тому, що далекобійні системи могли б збивати ворожі літаки-носії цих КАБів поза межами їх запуску.

Другий способ, на думку експерта, – удари по місцях дислокації. За його словами, можна використовувати як дрони, так і оперативно-тактичні ракети;

"Дроними ми можемо бити, але оперативно-тактичні ракети – це ATACMS. Знову ж таки виникає питання щодо допомоги США", – пояснив він.

А третій – винищувачі F-16 з ракетами протиповітряної оборони дальністю понад 120 км. Завдяки цим ракетам так само можна збивати носії КАБів поза межами запуску цих бомб.

"Але F-16 ми очікуємо, тому залишається лише ППО. Збивати – поки що єдиний засіб, який в принципі є в нашому розпорядженні", – додав Попович.

Відомо, що росіяни активно використовують КАБи, адже вони дешевші за ракети, і мають середню або високу точність і велику потужність. З ними можна боротися системами РЕБ та ППО, а також знищувати самі носії.

Винищувачі F-16 значно допомогли б протидіяти КАБам.

Стало відомо, що на Запорізькому напрямку російські окупанти знижують активність штурмових дій. Тим часом РФ атакує Україну новою потужною зброєю.

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