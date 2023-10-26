Як евакуювати дітей із небезпечної території під час війни: що треба знати батькам

Російські військові не припиняють обстріли території України різними видами озброєнь. Найбільше потерпають прифронтові регіони та громади, які межують з тимчасово окупованими територіями України. Через наближеність до лінії фронту, зони бойових дій та кордону з РФ рівень небезпеки вищий, аніж, наприклад, у відносно тилових областях.

На території Харківської, Донецької та Херсонської областей оголошується евакуація дітей до більш безпечних регіонів.

Також читайте На Харківщині триває евакуація з Купʼянського району: вивезено 165 дітей

Що важливо знати

З метою запобігання панічних настроїв серед батьків чи законних представників, унеможливлення використання порятунку дітей російською пропагандою під час перебігу евакуації дітей важливо належно та усвідомлено висвітлювати цей процес з дотриманням правил інформаційної гігієни та безпеки в умовах повномасштабної війни.

Ворог регулярно влаштовує інформаційні атаки що в межах України, що за кордоном з метою підриву довіри до України та репутації нашої держави на міжнародній арені. Російська пропаганда неодноразово використовувала евакуацію, організовану українською владою в межах України, для поширення неправдивих новин, які підривають довіру до України, влади.

Триває війна не лише за території, незалежність та права, а й за розуми українців. Ворог зробить усе, аби посіяти недовіру серед батьків, дітей щодо необхідності евакуації. Все це для того, аби зірвати освітній процес, посіяти паніку серед мирного населення, збільшити кількість жертв, аби залякати Україну та світ.

Інформаційний зрив процесів евакуації може призвести до негативних наслідків, сприяти терористичним актам російських окупаційних військ та поставить під загрозу життя та здоровʼя українців.

У випадках, коли йдеться про життя українців, особливо дітей, необхідна консолідація усіх зусиль, з метою забезпечення евакуації, яка має на меті виключно захист українських дітей, забезпечення належних умов проживання, здобуття освіти тощо.

Українські військові, рятувальники, правоохоронці роблять все можливе для порятунку українців, водночас потребують відповідної й інформаційної підтримки.

Як безпечно евакуювати дитину

Варто, аби процесу евакуації, передувала широкомасштабна зрозуміла і доступна розʼяснювальна інформаційна кампанія. Зокрема, потрібно знати, що:

Евакуація відбувається в межах законодавства, з дотриманням усіх прав дітей та їхніх батьків чи законних представників.

Примусова евакуація - це, в першу чергу, батьківський обовʼязок, адже йдеться про життя їхніх дітей.

Примусова не означає насильна. Йдеться про обовʼязковість евакуаційних заходів з метою порятунку життя та здоровʼя.

Діти не залишаються наодинці. Один з батьків чи інший законний представник обовʼязково евакуюється разом з дитиною. Зрештою уся родина може покинути небезпечний не лише для дітей район.

Усі евакуйовані діти будуть забезпечені належними умовами перебування з дотриманням національного та міжнародного права.

Усі евакуйовані зусиллями влади, правоохоронців можуть бути доставлені до родичів, у випадку відсутності родичів буде надано прихисток.

За потреби будуть залучені психологи та волонтери, які допоможуть вирішити питання, повʼязані із евакуацією.

Нагадаємо, з Херсонщини примусово евакуюють родини з дітьми. Список населених пунктів читайте ТУТ.

Читайте також: