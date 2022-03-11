Як евакуюватися з домашніми тваринами: основні моменти, про які потрібно подумати заздалегідь

Якщо у вас є улюбленці, потрібно заздалегідь подумати про те, як евакуюватися з домашніми тваринами.
Попередня підготовка тварин
- Заздалегідь переконайтеся, що всі домашні тварини мають нашийники з вашою контактною інформацією та іншими важливими даними.
- Якщо у вас є така можливість, мікрочипуйте чотирилапого - тоді ви будете на 100% впевненими, що зможете знайти його у випадку розлуки.
- Обов'язково тримайте повідець (для собаки) чи переноску (для кота або собаки невеликої породи) поруч з виходом з квартири/дому.
- Переконайтеся, що все обладнання, яке необхідне вам для перевезення тварини (повідець, нашийник, переноска) знаходиться в хорошому стані.
Складання плану евакуації з домашнім улюбленцем
- Обов'язково подумайте, де ви зможете зупинитися з тваринкою, якщо необхідно буде покинути рідну домівку (тимчасово або на довший період часу).
- Якщо ви не можете взяти з собою домашнього улюбленця, поговоріть з сусідами, друзями, родичами, які можуть на певний час прихистити тварину, або знайдіть притулок, перетримку у активістів.
- Знайдіть поряд з місцем укриття ветлікарні на той випадок, якщо ви не зможете відразу повернутися додому.
- Домовтеся з сусідами, щоб вони евакуювали ваших тварин з собою, якщо вас не буде вдома під час повітряної тривоги.
"Тривожна валіза" для домашньої тварини: що покласти?
Насамперед потрібно придбати переноску для кожного улюбленця і наклеїти зверху папірець з вашими контактами, кличкою тварини.
Що потрібно взяти з собою в "тривожну валізу" улюбленця:
- Підготувати мінімум на тиждень воду і їжу для кожної тварини.
- Не забути про речі для гігієни: наповнювачі і лоток для котів і собак маленьких порід, поліетиленові пакети для собак великих порід.
- Потурбуйтеся про основні ліки для улюбленців, а також заздалегідь купіть ті медикаменти, які потрібні тваринам у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.
- Покладіть до своїх документів паспорт тварини, всі медичні записи, рецепти на ліки.
- Не забудьте кожній окремій тварині взяти миску для їжі та води, а також відкривачку, щоб можна було відкрити консерви.
- Покладіть в "тривожну валізу" теплу ковдру і улюблену іграшку тварини.
- Якщо ви знаєте, що ваш улюбленець важко переносить стресові ситуації, потурбуйтеся про антистрес препарати.
- Окремо зберіть всі засоби для догляду за твариною: шампунь, щітку, кігтеріз.
Як діяти під час перебування в укритті?
Слід пам'ятати, що тварину краще за все забирати з собою в укриття. Якщо ви залишите улюбленця вдома, він може травмуватися, померти від зневоднення чи голоду. Також не залишайте собак на вулиці на ланцюгу.
Заздалегідь дізнайтеся, чи можна в укриття брати з собою тварин. Якщо ні - шукайте інший варіант. Можна зв'язатися з притулками для тварин, ветеринарними клініками, активістами, волонтерами, готелями, які дозволяють розміщення з домашніми улюбленцями.
Не забудьте взяти з собою "тривожну валізу" для тварини.
Що робити, якщо ви вирішили перечекати вдома?
Якщо ви залишаєтесь вдома, знайдіть кімнату, яка підходить домашнім тваринам. Також вона повинна бути максимально безпечною: без вікон та внутрішньою.
Якщо у кімнаті, яку ви обрали для укриття, є токсичні для тварини рослини, краще тимчасово прибрати їх.
Обов'язково заздалегідь затуліть всі отвори, куди може сховатися перелякана тварина (вентиляція, проміжки між стіною та меблями).
Як евакуюватися з домашніми тваринами потягом?
В "Укрзалізниці" закликають не покидати своїх улюбленців вдома чи на вулиці, адже нині всіх тварин пропускають до потягів разом з громадянами.
Не забудьте взяти з собою окрему переноску для кожної тварини (кота чи невеликої собаки) та повідець для собаки великої породи. Також потрібно мати запас їжі і води на кілька днів, пелюшки, лоток з наповнювачем.
Як евакуюватися з домашніми тваринами за кордон?
В цьому випадку процедура буде дещо складнішою. В Кабінеті міністрів опублікували умови перетину кордону з домашніми улюбленцями:
- тварина має ідентифікацію за допомогою мікрочіпа;
- тварину було вакциновано від сказу (і у вас є медичний запис, який це підтверджує);
- у тварини є актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;
- у тварини є дійсний паспорт європейського зразка чи сертифікат про стан її здоров'я.
Проте навіть, якщо у вас немає можливості виконати одну чи кілька з вищеперерахованих вимог, не потрібно засмучуватися. Є ще два варіанти перетину кордону з домашнім улюбленцем:
- Ви можете вказати адресу свого майбутнього перебування в Польщі в спеціальній декларації, яку можна знати на сайті Кабінету міністрів. Після цього дані про тварину передаються відповідному ветеринарному лікарю в повіті (районі). Він проведе всі необхідні маніпуляції після вашого приїзду.
- Якщо ви не знаєте, де саме зупинитесь в Польщі чи іншій країні, відразу після перетину кордону ветлікар проведе всі заходи. Вам також потрібно мати заповнену декларацію (як і в першому варіанті).
Інші тварини (гризуни, рептилії, земноводні, кролики, декоративні водні тварини) тимчасово звільнені від обов'язкового отримання дозволу головного ветеринарного лікаря Республіки Польща.
Як евакуюватися з твариною на власному авто?
Якщо ви переїжджаєте в безпечніше місце на власному автомобілі, необхідно пам'ятати декілька важливих правил:
- Не годуйте тварину безпосередньо перед поїздкою (фахівці радять зробити це хоча б за 8 годин до евакуації).
- Візьміть в дорогу воду і миску, куди можна налити рідину.
- Не забудьте покласти до аптечки ліки від нудоти, жарознижуючі препарати, сорбенти.
- Обов'язково вигуляйте собаку перед поїздкою. Також намагайтеся вигуляти тварину під час кожної зупинки.
- Не забудьте "тривожну валізу" вашого домашнього улюбленця.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація