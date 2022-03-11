Як евакуюватися з домашніми тваринами: основні моменти, про які потрібно подумати заздалегідь

Як евакуюватися з домашніми тваринами: основні моменти, про які потрібно подумати заздалегідь

Якщо у вас є улюбленці, потрібно заздалегідь подумати про те, як евакуюватися з домашніми тваринами.

Попередня підготовка тварин

Заздалегідь переконайтеся, що всі домашні тварини мають нашийники з вашою контактною інформацією та іншими важливими даними. Якщо у вас є така можливість, мікрочипуйте чотирилапого - тоді ви будете на 100% впевненими, що зможете знайти його у випадку розлуки. Обов'язково тримайте повідець (для собаки) чи переноску (для кота або собаки невеликої породи) поруч з виходом з квартири/дому. Переконайтеся, що все обладнання, яке необхідне вам для перевезення тварини (повідець, нашийник, переноска) знаходиться в хорошому стані.

Складання плану евакуації з домашнім улюбленцем

Як евакуюватися з твариною: не забудьте про найважливіше! / УНІАН

Обов'язково подумайте, де ви зможете зупинитися з тваринкою, якщо необхідно буде покинути рідну домівку (тимчасово або на довший період часу). Якщо ви не можете взяти з собою домашнього улюбленця, поговоріть з сусідами, друзями, родичами, які можуть на певний час прихистити тварину, або знайдіть притулок, перетримку у активістів. Знайдіть поряд з місцем укриття ветлікарні на той випадок, якщо ви не зможете відразу повернутися додому. Домовтеся з сусідами, щоб вони евакуювали ваших тварин з собою, якщо вас не буде вдома під час повітряної тривоги.

"Тривожна валіза" для домашньої тварини: що покласти?

Насамперед потрібно придбати переноску для кожного улюбленця і наклеїти зверху папірець з вашими контактами, кличкою тварини.

Що потрібно взяти з собою в "тривожну валізу" улюбленця:

Підготувати мінімум на тиждень воду і їжу для кожної тварини. Не забути про речі для гігієни: наповнювачі і лоток для котів і собак маленьких порід, поліетиленові пакети для собак великих порід. Потурбуйтеся про основні ліки для улюбленців, а також заздалегідь купіть ті медикаменти, які потрібні тваринам у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. Покладіть до своїх документів паспорт тварини, всі медичні записи, рецепти на ліки. Не забудьте кожній окремій тварині взяти миску для їжі та води, а також відкривачку, щоб можна було відкрити консерви. Покладіть в "тривожну валізу" теплу ковдру і улюблену іграшку тварини. Якщо ви знаєте, що ваш улюбленець важко переносить стресові ситуації, потурбуйтеся про антистрес препарати. Окремо зберіть всі засоби для догляду за твариною: шампунь, щітку, кігтеріз.

Як діяти під час перебування в укритті?

Не залишайте собак на ланцюгу під час повітряної тривоги! / УНІАН

Слід пам'ятати, що тварину краще за все забирати з собою в укриття. Якщо ви залишите улюбленця вдома, він може травмуватися, померти від зневоднення чи голоду. Також не залишайте собак на вулиці на ланцюгу.

Заздалегідь дізнайтеся, чи можна в укриття брати з собою тварин. Якщо ні - шукайте інший варіант. Можна зв'язатися з притулками для тварин, ветеринарними клініками, активістами, волонтерами, готелями, які дозволяють розміщення з домашніми улюбленцями.

Не забудьте взяти з собою "тривожну валізу" для тварини.

Що робити, якщо ви вирішили перечекати вдома?

Якщо ви залишаєтесь вдома, знайдіть кімнату, яка підходить домашнім тваринам. Також вона повинна бути максимально безпечною: без вікон та внутрішньою.

Якщо у кімнаті, яку ви обрали для укриття, є токсичні для тварини рослини, краще тимчасово прибрати їх.

Обов'язково заздалегідь затуліть всі отвори, куди може сховатися перелякана тварина (вентиляція, проміжки між стіною та меблями).

Як евакуюватися з домашніми тваринами потягом?

Як евакуюватися з домашніми тваринами потягом? / УНІАН

В "Укрзалізниці" закликають не покидати своїх улюбленців вдома чи на вулиці, адже нині всіх тварин пропускають до потягів разом з громадянами.

Не забудьте взяти з собою окрему переноску для кожної тварини (кота чи невеликої собаки) та повідець для собаки великої породи. Також потрібно мати запас їжі і води на кілька днів, пелюшки, лоток з наповнювачем.

Як евакуюватися з домашніми тваринами за кордон?

В цьому випадку процедура буде дещо складнішою. В Кабінеті міністрів опублікували умови перетину кордону з домашніми улюбленцями:

тварина має ідентифікацію за допомогою мікрочіпа;

тварину було вакциновано від сказу (і у вас є медичний запис, який це підтверджує);

у тварини є актуальний результат серологічного тесту визначення антитіл до збудника сказу;

у тварини є дійсний паспорт європейського зразка чи сертифікат про стан її здоров'я.

Проте навіть, якщо у вас немає можливості виконати одну чи кілька з вищеперерахованих вимог, не потрібно засмучуватися. Є ще два варіанти перетину кордону з домашнім улюбленцем:

Ви можете вказати адресу свого майбутнього перебування в Польщі в спеціальній декларації, яку можна знати на сайті Кабінету міністрів. Після цього дані про тварину передаються відповідному ветеринарному лікарю в повіті (районі). Він проведе всі необхідні маніпуляції після вашого приїзду. Якщо ви не знаєте, де саме зупинитесь в Польщі чи іншій країні, відразу після перетину кордону ветлікар проведе всі заходи. Вам також потрібно мати заповнену декларацію (як і в першому варіанті).

Інші тварини (гризуни, рептилії, земноводні, кролики, декоративні водні тварини) тимчасово звільнені від обов'язкового отримання дозволу головного ветеринарного лікаря Республіки Польща.

Як евакуюватися з твариною на власному авто?

Якщо ви переїжджаєте в безпечніше місце на власному автомобілі, необхідно пам'ятати декілька важливих правил:

Не годуйте тварину безпосередньо перед поїздкою (фахівці радять зробити це хоча б за 8 годин до евакуації). Візьміть в дорогу воду і миску, куди можна налити рідину. Не забудьте покласти до аптечки ліки від нудоти, жарознижуючі препарати, сорбенти. Обов'язково вигуляйте собаку перед поїздкою. Також намагайтеся вигуляти тварину під час кожної зупинки. Не забудьте "тривожну валізу" вашого домашнього улюбленця.

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