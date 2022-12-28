Як функціонує аеродром "Енгельс" без пункту керування: Жданов відповів, чи можуть підніматися звідти літаки з ракетами

Військовий літак може злетіти з будь-якої твердої поверхні. Так само, за допомогою приладів, він може і приземлитися. Водночас на аеродромі "Енгельс", внаслідок "бавовни" 26 грудня, зруйновано стаціонарну систему керування.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому попри це літаки здіймаються у небо.

"Зліт літака легший, ніж посадка. Але диспетчер регулює його положення у просторі для того, щоб повітряні машини не зіткнулися. За метеозведенням керувальник визначає, звідки краще заходити на посадку, тимчасовий інтервал, а також, коли літаку краще заходити на посадку", - пояснив Жданов.

За його словами, аеродром "Енгельс" функціонує, попри ризик аварій літаків.

"Вони (літаки - ред.) можуть і приземлитися, і злетіти. Але це величезний страх щодо аварійності. 10 літаків піднімає 80 ракет. Потрібно, щоб вони один за одним злетіли, не зіткнулися в повітрі, вишикувалися в бойовий порядок, а потім, коли вони прилетять, їх треба посадити, розподіливши стоянки. Росіяни можуть відновити цей аеродром, якщо розгорнуть польову систему керування та навігації. Наразі там зруйновано стаціонарну систему", - додав він.

"Бавовна" на російському аеродромі "Енгельс": що відомо

26 грудня у місті Енгельс Саратовської області Росії на аеродромі, де базуються стратегічні бомбардувальники, пролунали вибухи, вже вдруге у грудні там сталася "бавовна".

Внаслідок вибухів троє людей загинули.

Як зазначають українські експерти, аеродром в Енгельсі - це один із базових російських об'єктів, де концентруються літаки ТУ-95, ТУ-22, які несуть по чотири і більше ракет.

Також повідомляли, що нові вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі свідчать про те, що російська ППО неефективна.

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